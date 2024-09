Priskes stora förvåning i Djurgården: "Hade inte förväntat mig det"

ANNONS

STOCKHOLM. Han är son till Feyenoords tränare och forne danska landslagsspelaren Brian Priske.

August Priske är med andra ord inte vilken dansk 20-åring som helst som värvats till Djurgården.

Redan nu är han paff över supporterkulturen i allsvenskan.

– Jag blev väldigt överraskad när vi spelade borta mot Sirius och hela stadion var full med djurgårdare, det hade jag inte förväntat mig. Det är helt fantastiskt här, säger anfallaren till FotbollDirekt.

Deniz Hümmet har varit en succé för Djurgården sedan ankomsten i vintras. I början av augusti plockade klubben in ytterligare en nia för att avlasta stjärnanfallaren.

Valet föll på dansken August Priske, som aldrig tog en plats i Midtjylland och som i stället senaste säsongerna varit på lån i Nederländerna.

Han är född i Belgien då pappa Brian spelade i KRC Genk 2004 när sonen föddes – men August Priske minns inte mycket från sin fars spelarkarriär som bland annat innehöll ett EM-slutspel med danska landslaget.

– Jag kommer ihåg slutet av hans karriär när han var i norska Start, då åkte vi fram och tillbaka mellan Norge och Danmark. Men framförallt har jag starka minnen från hans tränarkarriär.

Brian Priske tog i somras över Feyenoord efter två år i Sparta Prag. Dessförinnan coachade han Royal Antwerp FC i ovannämnda Belgien och just Midtjylland.

August som fyllde 20 i våras drömmer om att bli ett större fotbollsnamn än sin far som noterades för 24 danska A-landskamper.

– Planen är att bli bättre än honom, det hade varit roligt. Klart jag hoppas att jag ska lyckas med det, sedan får vi se… Men han var ju högerback och jag är anfallare, så det är lite annorlunda.

Hittills har Priske gjort ett framträdande av totalt tre möjliga i allsvenskan – och det från start borta mot IK Sirius (seger 1-0). Upplevelsen beskriver han som mäktig på grund av den blårandiga inramningen i Uppsala.

– Det kändes verkligen som hemmaplan. Sverige är ju kända för sin supporterkultur. Jag har redan märkt att Djurgårdens fans är helt fantastiska både hemma och borta, de är alltid på plats. Jag blev väldigt överraskad när vi spelade borta mot Sirius och hela stadion var full med djurgårdare, det hade jag inte förväntat mig. Det är helt fantastiskt här, säger Priske som rankar publiken högre i allsvenskan är i Danmark.

– Hundra procent. FCK och Bröndby har väldigt bra fans också, men det är roligare matcher här.

Nyligen intervjuade FotbollDirekt Djurgårdens andra dansk, högerbacken Peter Therkildsen, där han berättade att han tycker den svenska fotbollen är mer öppen och offensiv medan den danska är mer taktisk och strukturerad där det slås fler långbollar. Priske är inne på samma spår som sin landsman.

– Jag håller med till hundra procent, det är tråkigare i Danmark… eller jag ska inte säga tråkigare, men fotbollen där är mer taktisk och defensiv. Det är stort fokus på fasta situationer och ja, det är en väldigt taktisk liga. I Sverige böljar det mer fram och tillbaka.

I början av oktober får Djurgården chansen att göra reklam för den svenska fotbollen när de kliver in i Conference Leagues nya ligaspel då LASK Linz, The New Saints och Vikingur väntar på bortaplan medan Panathinaikos, Vitoria och Legia Warszawa kommer till Stockholm.

– Det kommer bli väldigt fett. När man var yngre drömde man alltid om att få spela Europamatcher, det är mer speciellt och jag ser verkligen fram emot det.

Vad tror du om era chanser att gå vidare?

– Klart det är en fördel att ha de tuffare motstånden på hemmaplan när vi kommer ha hela arenan med oss, men man ska inte underskatta de andra lagen borta heller.

Hur ser du på möjligheterna att få rikligt med speltid under hösten när Hümmet är din konkurrent?

– Han är en väldigt bra spelare som gjort det väldigt bra här. För mig handlar det om att göra mitt bästa varje dag. Jag är ung och har tid, det handlar om att jag ska utvecklas så mycket som det bara går. Jag ska inte fokusera på något annat och när chansen väl kommer, ja då ska jag ta den.

