Liverpoolhymnen You'll Never Walk Alone” spelades – när "Svennis" kista bars ut

Sven-Göran Eriksson begravdes idag i Fryksände kyrka.

När kistan bars ut gjordes spelades låten "You'll Never Walk Alone”

Sven-Göran Eriksson gick bort i slutat av augusti och idag så har han begravts i Fryksände kyrka i Torsby.

Under ceremonin så spelades en hel del musik, bland annat Candle in the Wind med en omskriven refräng för att hedra “Svennis”.

När själva ceremonin var avslutade och kistan bars ut från kyrkan så spelades låten “You'll Never Walk Alone” av Torsby Brass.

Låten är inmarschlåt och starkt förknippad med Liverpool, som var “Svennis” favoritlag i England och som han även fick träna under en legendmatch i våras.

