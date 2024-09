ANNONS

Söndagens Göteborgsderby bjöd på det mesta.

Sex mål, snabba kvitteringar och mål i matchens sista spark.

Här är FotbollDirekts tre punkter från Bravida arena.

Blåvitt gjorde tre (?!) mål – ett sundhetstecken

Senast IFK Göteborg gjorde fler än ett mål i en allsvensk match var den 27 juli när Blåvitt förlorade med 3-4 mot Brommapojkarna. Efter en sportsligt tung period under Stefan Billborn var det ett offensivt riktat IFK som idag lyckades göra både ett, två och tre mål. Det var inte bara viktigt att de blåvita gjorde tre mål än Häcken, de kom också med perfekt tajming.

Det första i inledningen av matchen när Paulos Abraham placerade in sin egen retur. Det andra två minuter efter att Häcken kvitterat, genom ett distansskott av Ramon Pascal Lundqvist. Således gick de blåvita in i halvtidsvila med ledning.

Det sista, och viktigaste, målet kom ännu en gång via Lundqvist och även denna gång tätt inpå en Häcken-kvittering. Denna gång hann det passera fyra minuter efter att Julius Lindberg curlat in 2-2 innan nyförvärvet stötte in Göteborgs tredje strut.

Ali Youssef gjorde den blåvita kvällen mörkare när han kvitterade med matchens sista spark. Det finns dock mängder av positivt att ta med sig ur ett IFK-perspektiv, även om det kan vara svårt att ta in tätt inpå slutvissla.

Man blir inte riktigt klok på Paco Johansens Häcken

Detta är inte den första gången varken jag eller någon annan uttrycker sig om Paco Johansens Häcken och oförmågan att förstå sig på dem. Ena veckan ser de ut att leka hem segrar mot Djurgården och Elfsborg men släpper in mängder av mål i slutminuterna. Andra veckan håller de liv i ett dubbelmöte mot ett Bundesligalag. Idag ställdes de mot tolfteplacerade IFK Göteborg och spelar bra, men når inte riktigt hela vägen.

Gör man, som Häcken ofta gör, två mål i en match ska ingen skugga falla på lagets anfallare. Det som däremot är anmärkningsvärt är hur många mål de gulsvarta släpper in. Som beskrivet i stycket ovan kom IFK:s mål i precis rätt läge, för dem. Vänder man på perspektivet blir sanningen den motsatta.

Lyckas man kvittera två gånger om ska det nästan vara omöjligt att släppa in lika många mål direkt efter. I slutet av matchen räddade Ali Youssef en poäng för sitt Häcken, däremot blir jag inte riktigt klok på Paco Johansens Häcken.

En derbyseger hade kunnat rädda Billborns säsong

Inför dagens Göteborgsderby befann sig IFK Göteborg på en tolfteplats i allsvenskan. Sist de Blåvita vann en fotbollsmatch var mot Hammarby i Billborns andra match som IFK-tränare. Detta var den 15 juli, exakt två månader senare.

Idag pekade så gott som allt åt att Stefan Billborn och Jocke Björklund skulle ta sin andra seger med sin nya klubb. Det hade kunnat bli en vändning på det som är ännu en tuff säsong för IFK Göteborg då de hade kunnat distansera sig något från den direkta bottenstriden.

Istället tappade Blåvitt segern i matchens sista spark och Stefan Billborn får vänta på sin andra allsvenska trepoängare. Mycket i insatsen var som sagt positivt, men resultatet är alltid det viktigaste.