Hjelmberg kommenterar Demirols kontrakt: "Pågår ingen dialog om förlängning med Hammarby"

ANNONS

Alper Demirols framtid i Hammarby är oviss.

Mittfältaren sitter på ett utgående kontrakt och någon förlängning ser inte ut att vara på gång.

“Det pågår ingen dialog om förlängning med Hammarby”, skriver sportchef Mikael Hjelmberg i ett sms till FotbollDirekt.

Alper Demirol kom fram på allvar i Bajen säsongen 2022 och den unge mittfältaren har sett som väldigt spännande sedan han tog plats i A-laget.

Inför årets säsong lånades han dock ut till Degerfors IF under våren och nu under hösten så har det blivit två matcher i Skövde AIK, detta via ett samarbetsavtal.

Samtidigt som det har blivit lite speltid i andra klubbar så är mittfältarens framtid högst osäker, detta då han sitter på ett kontrakt med Hammarby som löper ut efter årets säsong och i dagsläget så verkar ingen förlängning vara på gång.

“Som läget ser ut just nu så följer vi Alpers utveckling i Skövde men det pågår ingen dialog om förlängning med Hammarby”, skriver sportchef Mikael Hjelmberg till FotbollDirekt via sms.

Utöver 39 matcher för Hammarby samt 14 framträdanden i superettan så står Demirol även noterad för två U21-landskamper för Sverige.

TV: