JUST NU: Andra halvleken igång på Guldfågeln

Det är dags för match mellan Kalmar FF och AIK.

Skådeplatsen heter Guldfågeln arena och matchen är en del av den 23 allsvenska omgången.

Nu är bollen i rullning – följ matchen här!

***

Redan i den första minuten fick Kristoffer Nordfeldt visa sig alert efter att Romario dragit till på en frisparksretur. Skottet var hårt och på mål, men utan vidare problem för Nordfeldt.

Efter närmare fem minuter skapade AIK sin första hörna, som kunde rensas bort. Kort därefter ställde Kalmar om och Jonathan Ring var nära att rinna igenom.



Drygt tio minuter in fick Valakari tag på bollen högt och drog in ett inlägg som nådde Pittas men Brolin kunde rädda enkelt.



Det var hög intensitet från båda håll inledningsvis. En intressant matchinledning.



Kvarten in i matchen slarvar Kalmar återigen och bjuder AIK på läge. Celina fick nästintill öppet mål men Brolin hann tillbaka och kunde rädda bollen. AIK:s höga press ser ut att stressa Kalmarförsvaret en hel del.

Romario kom till ännu ett bra läge i matchen, denna gång efter cirka tjugo minuter spelade. Han fick bollen till sig efter en hörna och slog till med ett volley-försök, men Nordfeldt kunde rädda och styra ut bollen till en ny hörna.



Strax därefter var gästerna nära att ta ledningen efter en fin hörna av Saletros. Bollen nådde Tiedemanns panna men bollen gick strax utanför Brolins högra stolpe.

Efter dryga halvtimmen spelad hade båda lagen svårt att komma till lägen i det öppna spelet. Det var främst på fasta situationer som de skapade möjligheter.

Slutet av den första halvleken var tempo- och händelsefattig och bjöd inte på speciellt mycket. Men det var en halvlek med en hel del fasta situationer som mycket väl hade kunnat leda till mål.

Ställningen i halvtid var 0-0.

– Det är lite Hawaiifotboll, tycker att vi är lite för långa i laget. Vi måste stänga mitten lite bättre för Kalmar är bra på att kombinera, säger AIK:s lagkapten Aleksander Milosevic efter den första halvleken till MAX.



– Vi har sprungit mycket i första halvlek och kommer fortsätta göra det, vi är starka fysiskt



Kalmar FF:s Melker Hallberg till MAX i paus:

- Så där, va. Vi kom väl in i det lite mer ju längre matchen gick. Vi rullade och fick i gång våra kombinationer. Vi kan bättre än så här. Men AIK är tuffa att möta. De är stora, tunga och har en bra press.





***

Startelvor:

Kalmar FF: Brolin; Karlsson, Sjöstedt, Hallberg, Jansson – Skrabb, Romario, Gojani – Ring, Islamovic, Svensson.

AIK: Nordfeldt; Edh, Papagiannopoulos, Milosevic, Tiedemann, Thychosen – Salétros, Fanne – Valakari, Pittas, Celina.

Värt att notera från AIK:s håll är att laget är oförändrat jämfört med 0-0-matchen mot Malmö FF förra veckan.