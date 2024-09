Even Hovland inför mötet med MFF: "Malmö är en jättemöjlighet att få positivitet"

ANNONS

BK Häcken går tungt just nu.

Idag väntar också en tuff uppgift då man reser ner till Skåne för att ta sig an Malmö FF.

– Malmö är en jättemöjlighet att få lite positivitet, säger Even Hovland till FotbollDirekt.

BK Häcken är i dåligt slag och faktum är att man just nu gått sex raka matcher utan en seger.

Idag väntar också en otroligt tuff uppgift då man tar sig an regerande mästarna och serieledarna Malmö FF, samtidigt har Hisingeklubben inget att förlora i Skåne.

– Vi åker dit för att ta tre poäng, vi har inte så mycket att förlora, säger Even Hovland till FotbollDirekt och fortsätter:

– Vi behöver ta tre poäng nu, det var några matcher sedan sist då vi inte levererat tillräckligt bra och det om något är en bra anledning till att ta tre poäng.

– Jag hoppas att vi kommer att visa oss från vår bästa sida och att vi kan ge dem en riktigt bra match.

Efter senaste förlusten mot Djurgårdens IF visade supportrarna upp en hel del frustration, något som är försåtligt enligt Hovland, han medger att spelarna själva nog är mest frustrerad.

– Man blir mest frustrerad på sig själv när man inte presterar tillräckligt bra.

– Man är arg på sig själv och de på läktaren visar också känslor, de vill ju att deras klubb ska göra det så bra som möjligt så det är försåtligt.

– Det är ju resultatet de också lever för, går det bra är de jättenöjda och när det inte går som man hoppas eller vill så är det missnöjda, det är en del av fotbollen. Oavsett var eller i vilken klubb man spelar.

– Det är viktigt att de visar att de inte är nöjda, sen tror jag ändå vi är mer missnöjda över att vi inte får till det som lag. Nu får vi försöka ta tre poäng i Malmö, men det kommer att krävas en hel del arbete och slit för det, men det är möjligt.

I samband med senaste matchen kallades även huvudtränare Pål-Arne “Paco" Johansen, över till supportrarna. Hovland menar på att Häckens dystra trend måste brytas, samtidigt som de bara kan fokusera på det som de kan kontrollera.

– När resultaten och förväntningarna inte går ihop är det ju klart att det blir missnöje, men vi måste fokusera på det vi kan göra som spelartrupp, vilket är att prestera bättre både på träning och i matcher.

– Vinner man fotbollsmatcher försvinner det, förlorar man fotbollsmatcher så blir det större tryck, det är en mekanism i fotbollen som inte ändrar något, du fokuserar på det du kan styra vilket är att göra dit bästa möjliga på både match och träning. Jobbar man hårt nog så kommer resultaten också, nu får vi ge lite till för att vända den negativ trend som har varit nu.

– Malmö är en jättemöjlighet att få lite positivitet, då vänder man snabbt på det igen.



