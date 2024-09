Wendt inför ångestmatchen mot HBK: "Klart att vi är desperata"

ANNONS

Ikväll ställs IFK Göteborg mot Halmstads BK i vad som sannerligen kan benämnas som en “ångestmatch”.

Åtminstone om man lyssnar till Blåvitts Oscar Wendt, som inte förringar matchens betydelse.

– Det är väl inget att ljuga om, säger 38-åringen till FotbollDirekt.

13:e-placerade IFK Göteborg tar under måndagskvällen emot Halmstads BK på 15:e-plats. Detta i vad som är en av säsongens viktigaste, och kanske jobbigaste, matcher. I blåvita led är stämningen god, trots att de sent tappade ledning till oavgjort mot Häcken förra matchen.

– Stämningen har varit bra under hela veckan, även om det givetvis var ett slag i magen att åka på 3-3 i sista sekunden – med tanke på insatsen i matchen mot Häcken. Det var en insats som var bra och humöret och stämningen har varit bra under hela veckan, säger vänsterbacken till FotbollDirekt.

Hur pass hårt slag i magen var Häckens kvittering?

– Den kändes ju givetvis och det var självklart poäng som vi gärna hade velat ha. Men så blev det inte. Man var givetvis jävligt sur och besviken över matchen kvällen efter matchen och dagen efter det. Sedan, när man hade fått lite distans till matchen och ändå tänkte på hur matchen var över 90, gav det oss mer att glädjas över än att hänga läpp över.

Ikväll stundar alltså en ångestmatch. Det är heller inget uttryck Oscar Wendt förringar då han menar att det är en match som betyder mycket.

– Ja, självklart, det handlar inte om att det är en klyscha eller inte. Det är väl inget att ljuga om att den veckan vi har framför oss är en väldigt, väldigt viktig vecka. Det är tre väldigt viktiga matcher för oss. Vi spelar mot Halmstad imorgon, vi har Västerås på torsdag och sen så har vi Gais på måndag också. Det är tre matcher på åtta dagar och det är tre väldigt viktiga matcher så… Det är ju vad det är liksom.

Vad ska ni göra för att slå ett HBK som går tungt just nu?

– Vi ska ta oss an matchen så som vi tog oss an vår senaste match. Ta med samma disciplin och samma defensiva insats defensivt vi hade som lag mot Häcken. Sen ska vi försöka att spela på samma sätt och ta med den energin och den farten som vi har i laget. Vi ska utnyttja och ta med oss vårt fantastiska Ullevi och det stödet vi har där. Få med publiken från matchminut ett. Så att det är full fart. Full fart.

Sedan IFK Göteborg anställde Stefan Billborn och Jocke Björklund har laget tagit en seger, mot Hammarby den 15 juli. Det skulle därför inte sitta helt fel med en ny trepoängare ikväll, menar Wendt.

– Det är klart att vi vill vinna givetvis, det är trots allt därför vi håller på. Det är klart att vi är desperata efter att börja vinna igen. Förhoppningsvis startar vi med det imorgon. Som jag var inne på innan, med tanke på det stödet vi har på Gamla som vi har haft under hela året, hade det varit en bra tajming att få vinna en match på hemmaplan också. Så att vi kan ge tillbaka till de som är där och stöttar oss hela tiden.

Vad gör en längre resultatmässigt tung period med dig?

– Påverkar gör det ju givetvis. Det är klart att man har olika känslor om man vinner eller förlorar en fotbollsmatch, självklart. Sedan hanterar man väl de känslorna och tankarna bättre ju mer man har varit med och desto längre man har spelat. Man kanske har lite lättare att se en helhet, säger han och fortsätter:



– Lite som jag var inne på innan. Även om det var ett riktigt slag i magen när du åker på 3-3 och man gärna hade velat vinna matchen mot Häcken – med lite distans från matchen tittar man mer på prestationen och ser att vi verkligen har någonting att bygga vidare på. Mycket av det vi gjorde i den matchen ska vi fortsätta att göra. Det är väl lättare att se sånt ju äldre man blir, kanske.

Kvällens match har avspark klockan 19.00, på Gamla Ullevi.

