STAFHAMMAR: "Äntligen släppte det för fjolårstrean"

Omgång 20 av damallsvenskan bjöd på en del oavgjorda matcher och en hel del mål.

Hammarby och Häcken spelade omgång 20 tidigare under säsongen på grund av Champions Leauge.

FotbollDirekts Lovina Stafhammar summerar den damallsvenska omgången.

Norrköping vände och vann på bortaplan

Östgötalaget IFK Norrköping besökte Stockholm för en match mot Djurgården på Stadion. Djurgården inledde starkt efter Mimmi Larssons och Sessy Åslands mål och ledde med 2-0 i halvtidsvilan. Norrköping kom in i den andra halvlek med mest energi. Wilma Leidhammar kvitterade med 2-1-målet i den 52:a minuten – och är det någonting vi vet om Leidhammar är det att det nästan är en garanti på att det var ett snyggt mål. Sedan kunde inlånade Sara Kanutte göra 2-2-målet i den 94:e minuten. Peking vände 2-0 till 2-2.

Djurgården behöver nog tänka och försöka förstå hur man kan tappa en stabil ledning. Ja, de har nog en del att fundera på.

Polkinghornes snygga mål mot förra klubben

Claire Polkinghorne bytte, inför denna säsongen, Vittsjö mot Kristianstad. Ännu har det gått lite trögt för backen, men i matchen mot den före detta klubben Vittsjö var det just Polkinghorne som nickade in en hörna i den 93:e matchminuten – och glädjen var total. Kristianstad hade vunnit kampen om Skåne i detta derby. Att det var just Kristianstad som vann hade nog alla räknat med och KDFF tog tre viktiga poäng i kampen om den åtråvärda tredjeplatsen i damallsvenskan.

Örebros viktiga poäng – Harnes Håheim hjälte

Kif Örebro har haft en tuff säsong och ligger i botten av tabellen. Örebro har haft det svårt och släppt in en del mål i slutet av matcherna. Äntligen var det dags för Kif att ha lite medvind – men att de fick medvind i Norrland mot ett fysiskt Piteå var lite överraskade. Nora Harnes Håheim gjorde Örebros mål i den 19:e minuten och det höll sig hela matchen. Efter Håheims mål och tre poäng tar sig Örebro nu på en kvalplats. Glädjande för Örebro!

Det släppte för Linköping

Äntligen släppte det för fjolårstrean Linköping. Eller, kan man säga att det släppte när man mötte Trelleborg? Linköpings målskytte, som har gått trögt i år, släppte och resulterade i 4-0 till Östgötarna. Men det som är kul med resultatet är det var nyförvärv och en akademispelare som gjorde alla målen. Sara Eriksson, Eshly Bakker, Maria Ólafsdottir Gros och egna produkten Tyra Andersson gjorde matchens mål. Det är ett bra kvitto på att nyförvärven kommer att göra gott.

Rosengård tågar på

Serieledaren Rosengård tågar fortfarande på, och vann med 4-0 mot Växjö. Rosengård har vunnit 20 av 20 möjliga matcher och mycket talar för att man klarar av att gå obesegrade hela säsongen ut. Schough, Jansson och Kadowaki stod för målskyttet denna gången. För Växjös del ska man vara nöjd att siffrorna inte stack iväg mer, och jag tror att man är nöjda med insatsen.

