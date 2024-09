Olden Larsen efter tränarrockaden i Häcken: "Första gången i min karriär"

ANNONS

STOCKHOLM. Häcken föll på nytt, den här gången mot Hammarby på bortaplan.

Det blev ingen effekt på tränarrockaden och för Lars Olden Larsen var det speciellt att se landsmannen Paco Johansen sparkad.

– Första gången som jag varit med om det i min karriär, berättar norrmannen för FotbollDirekt.

Efter 0-4 i baken mot Malmö FF i söndags sparkades BK Häcken sin tränare Paco Johansen.

I stället har nederländaren Joop Oosterveld tagit över – men det blev ingen omedelbar effekt.

För under torsdagskvällen föll laget från Hisingen igen, nu på ett regnigt Tele2 arena mot Hammarby med 2-0.

– Vi försökte komma ut och visa BK Häcken som klubb och våra supportrar att vi skulle ändra på den tunga trenden och ta tre poäng, men vi tappade för mycket boll och kom aldrig in i matchen. Vi ville styra matchen med bollen men Hammarby gjorde det mycket bättre än oss, säger Lars Olden Larsen till FD.

Norrmannens lag var dock nära att tidigt ta ledningen, men Inoussas skott tog i insidan av stolpen.

– Den hade lika gärna kunnat gå in i krysset i stället för stolpe ut, men vi måste jobba hårdare för att få marginalerna på vår sida. Just nu tänker jag bara vad fan vi kan göra för att vi ska göra det bättre. Det är riktigt tungt just nu.

Hur har senaste dagarna varit sedan ni bytte tränare?

– Speciellt. Det är första gången som jag varit med om det i min karriär att tränaren i mitt lag sparkats. Det var tufft att säga farväl. Vi tog för lite poäng i slutet, men det är inte bara tränarnas ansvar utan det är också vi spelare som har ansvar. Vi är ledsna att vi inte kunnat göra ett bättre jobb, säger Olden Larsen vars BK Häcken inte vunnit sedan 18 augusti.

Norrmannen anslöt själv på lån från nederländska NEC 27 augusti, klubben som han skrev på ett fyraårskontrakt med sommaren 2023 när han lämnade Häcken. 26-åringen är glad att vara tillbaka i gulsvarta dressen.

– Väldigt kul, jag känner mycket för klubben och fansen men den här matchen mot Hammarby är jag besviken över för egen del, första matchen sedan återkomsten som jag inte är nöjd med. Nu är det sex matcher kvar och en chans för mig att visa vem jag är, avslutar Olden Larsen självkritiskt.