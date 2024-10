Bragden i Borås – Elfsborg besegrade Roma

ANNONS

En av världens största klubbar gästade Borås arena under torsdagen.

IF Elfsborg tog emot AS Roma – och vann!

Michael Baidoo blev stor matchhjälte när han visade prov på kyla från elva meter – och såg till att det blev en bragd i Borås.

SÅ VAR MATCHEN MELLAN ELFSBORG OCH ROMA (1-0):

Trots stort bollinnehav för Roma de första fyra minuterna visade Elfsborg prov på sina snabba omställningar när Arber Zeneli så när hittade in med en farlig boll i straffområdet.

I den elfte minuten kom Elfsborg till sitt första skott på mål. Detta när Baidoo lossat från straffområdets högra sida – dock utan problem för Svilar i målet.

I den 17: minuten var Arber Zeneli, efter en mycket fin en mot en-duell, nära att ta ledningen på Borås arena. Skottet gick på mål men dessvärre på målvakten.

Kort därefter var hemmalaget nära att hitta nätet på den efterföljande hörnan.

Det var ett Elfsborg som var helt orädda i den första halvleken och matchen var jämn sett till antal skapade målchanser. Efter de första 30 minuterna ledde faktiskt Elfsborg statistiken i skapade chanser.

I den 40:e minuten var Arber Zeneli nära att ta ledningen. Detta genom ett volleyskott från straffpunkten som Svilar parerade på ett vackert sett.

I situationen dessförinnan tog klackade Ahmed Qasem upp bollen på Romaspelaren hand. Efter VAR-granskning blåste domaren för straffspark.

Den tog Michael Baidoo hand om och… Gjorde mål! 1-0 Elfsborg efter 44 minuter.

Det blev också den första halvlekens enda mål. Elfsborg ledde alltså mot AS Roma i Borås.

I den andra halvleken var det Roma som satte av i ett högt tempo – mot ett lågt stående Elfsborg. Känslan var att den andra halvleken skulle så ut på ett sådant vis.

Roma fortsatte också att pressa på och var nära att kvittera vid ett par tillfällen. Elfsborg fortsatte dock att stå pall och försökte i sin tur att såra Roma genom sina omställningar.

I den 79:e minuten höll Roma på att göra självmål efter ett inlägg av Niklas Hult, som dock var i offsideposition.

I den 83:e minuten testade inbytte Pellegrini ett avslut utanför boxen – i ribban och ut!

I den 90:e minuten kom Artem Dovbyk till skottläge som tvingade Isak Pettersson till en fin räddning.

Det var en historisk kväll vi fick bevittna i Borås. IF Elfsborg tog tre poäng och besegrade AS Roma med 1-0.

Startelvor:

IF Elfsborg: Pettersson - Ibrahim, Henriksson, Yegbe - Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult - A. Zeneli, Baidoo, Qasem.

Roma: Svilar - Zelik, N'Dicka, Hermoso - Abdulhamid, Pisilli, Paredes, Angelino - Soule, Shomurodov, Baldanzi.

