Frick provocerade Paulo Dybala: "Är för snälla i Italien"

ANNONS

Elfsborg skrällvann mot Roma.

Då rök Per Frick ihop med storsjtärnan Paulo Dybala.

– Det var väl inte kul att vara i Borås i kväll, säger han enligt Fotbollskanalen.

Under torsdagskvällen stod IF Elfsborg för en riktig skräll. Boråslaget chockade italienska AS Roma i Europa League, och vann matchen med 1–0 hemma på Borås arena.

Med fem minuter kvar att spela byttes Per Frick, 32, in. På den korta tiden på planen hann anfallaren hamna i bråk med Romas storstjärna Paulo Dybala. Argentinaren blev märkbart provocerad och knuffade på Frick vid flera tillfällen.

– Jag tänkte på att någon blev arg och började sparka på mig. Då funderade jag på att han borde vara van vid det, men tydligen inte. De är väl för snälla i Italien kanske, säger Frick enligt Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

– Det är väl inget man tänker på så, men det är ju kul nu i efterhand att han lyckades bli så provocerad. Jag brukar säga till våra spelare som är dribblers att de får förvänta sig att få sparkar, så det borde väl han också. Men det var väl inte kul att vara i Borås i kväll.

Att Elfsborg gick vinnande ur striden mot Roma rankar Frick nästan lika högt som att vinna ett SM-guld.

– Det kommer att byggas upp storys om den här matchen. Det är klart att det kommer vara lite som ett SM-guld på det sättet.

TV: