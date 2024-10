Malmö FF kan säkra guldet rekordtidigt – slår 38 år gamla prestationen

ANNONS

Malmö FF kan vinna SM-guldet redan till helgen.

Inget lag har någonsin säkrat guldet lika tidigt.

Allsvenskan 2024 närmar sig sitt slut och Malmö FF sitter i förarsätet. De regerande mästarna har tagit serien med storm och inför omgång 26 har MFF tio poäng ned till Djurgårdens IF.

Redan till helgen kan Malmö FF säkra klubbens 24:e SM-guld. Sedan allsvenskan blev en 16-lagsserie 2008 har inget lag vunnit ligan så tidigt.

Det som krävs för att skåningarna ska kunna fira ytterligare ett SM-guld är en vinst hemma mot IFK Värnamo under söndagseftermiddagen. Däremot behöver flera resultat på andra håll gå Malmös väg. Djurgården måste förlora hemmamatchen mot Kalmar FF, samtidigt som AIK och Hammarby inte vinner mot BK Häcken respektive Halmstads BK.

Om någon av Stockholmsklubbarna vinner kommer skåningarna behöva vänta till nästa helg för att säkra SM-guldet.

Malmö FF kan dessutom bli historiska på annat håll. Om MFF vinner SM-guldet 2024 är det första gången sedan 1986 som klubben vinner både liga och cup, samtidigt som man avancerar till Europa-spel – under en och samma säsong. Det är alltså ett 38 år gammalt rekord som nu kan slås.

Malmö FF spelar mot IFK Värnamo klockan 16:30 under söndagseftermiddagen. Djurgården tar emot Kalmar FF samtidigt som AIK tar emot BK Häcken klockan 14:00 under söndagen. Hammarby ställs mot Halmstads BK hemma på Tele2 arena klockan 15:00 under lördagen.

TV: