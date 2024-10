Officiellt: Al-Hussein Shakir säkras upp av Östers IF

ANNONS

Östers IF säkrar upp Al-Hussein Shakir.

Detta meddelar klubben under måndagen.

Östers IF har under måndagen säkrat upp ett spännande namn för framtiden.

Al-Hussein Shakir har belönats med ett lärlingskontrakt och 17-åringen kommer nu att träna kontinuerligt med A-laget och matchas i A-laget och P19.

– Al-Hussein är en spelare som har sina främsta egenskaper i sin teknik samt förmågan att skanna av situationer snabbare än andra och därmed ge sig själv mer tid med bollen som ofta leder till smarta och konstruktiva lösningar, säger Daniel Friberg till hemsidan.

– Han har under hösten tagit stora kliv i sitt arbete utan boll och har på så sätt blivit mer komplett som fotbollsspelare. Vi är väldigt glada över att kunna belöna honom med ett lärlingsavtal, fortsätter Östers akademichef.