"Många spelare som valde att gå till någon annan klubb" – AIK:s föreningschef om omstruktureringen

AIK tänker om kring sin akademi och sänker nivågrupperingen från 13 till 10 år.

Detta för att fostra bättre fotbollspelare och underlätta övergången från U till A, menar AIK:s föreningschef Jonas Hägerhäll.

– Vi vill att alla tjejer och killar i Stockholm som vill bli riktigt duktiga fotbollsspelare ska ha möjlighet att gå till AIK och det kände vi inte att vi riktigt hade möjlighet att erbjuda, säger han till FotbollDirekt.

Tidigare idag kommunicerade AIK att de omstrukturerar det som är deras barn- ungdom och akademiverksamhet. Det stora i det som är omstruktureringen är att “selekteringen”, det vill säga nivåagrupperingen, kommer att gälla från tio år istället för 13 år. Det är även bilden Jonas Hägerhäll, föreningschef i AIK fotboll, förmedlar.

– Det innebär att vi kommer att ha en nivågrupperad verksamhet från tioårsåldern. Det vill säga att de barn och ungdomar som har kommit längst i sin fotbollsutveckling får möjlighet att träna och spela match tillsammans, säger Hägerhäll till FotbollDirekt.

Och de andra punkterna på listan. Vad är det mer som har förändrats?

– Vi har gjort en utvärdering och tittat på verksamheten, det här är ingenting som vi kom på igår såklart. Vi har gjort en gedigen analys och tittat på vad är det som funkar bra i AIK? Vad skulle vi kunna göra bättre? Vad känner vi att vi saknar? Vad gör vi som vi inte tycker funkar så bra och inte ger så mycket fotboll för pengarna? Vi jobbar ju med spelarutveckling och spelarutbildning och vi jobbar med vårt koncept U till A, som vi vill försträrka. Vi vill att alla tjejer och killar i Stockholm som vill bli riktigt duktiga fotbollsspelare ska ha möjlighet att gå till AIK och det kände vi inte att vi riktigt hade möjlighet att erbjuda.

Vad grundar det sig i? Att ni kände att ni inte hade det?

– Nej, men i och med att vi hade en ålder på tretton år innan vi gjorde någon nivåuppdelning var det många spelare som valde att gå till någon annan klubb.

Det var år 2017 som AIK bestämde sig från att dela in ungdomar i olika grupper från och med 13 år. Det i sig kan ha varit bra, menar den tämligen nyanställde föreningschefen.

– 2017 tror jag det var. Nu har jag jobbat i AIK i februari i år, så historien är jag inte helt hundra på. Det kanske var ett jättebra val för AIK just då och man har gjort massor med bra saker under alla de här åren som vi såklart tar med oss in i det här arbetet. Det som vi har gjort bra ska vi fortsätta göra bra.

Går ni ifrån allt det ni gjorde tidigare eller finns det någonting ni behåller?

– Ja, absolut. Det är massor med saker i det gamla som vi har gjort bra i barn- och ungdomsverksamheten.Vi har ju en tydlig akademistruktur från 13 år som fungerar jättebra också. Vi jobbar ju till exempel med vår “AIK-sti”, vår värdegrund. Den jobbar vi med ända från fem års ålder och är väldigt strukturerat med Max Bergander som hållbarhetschef. Vi är kanske en av de få föreningarna i Sverige som har en heltidsanställd person som jobbar jättemycket med det här, säger Hägerhäll och fortsätter:

– Spelarutveckling, spelarutbildning, vår värdegrund, AIK-stilen och U till A. Det är centrala saker i den här verksamheten som vi jobbar med hela tiden. En bra spelarutveckling och en bra spelarutbildning bidrar till att man får barn som mår bra, som tycker att det är roligt att vara där och spela fotboll. Man använder en metodik som vi är ansvariga för, där vi utbildar spelarna. Vi tror att om vi jobbar på ett bra och strukturerat sätt så kommer det här bli superbra.

Hur mycket tittar man på andra Stockholmsklubbar och hur de agerar för att ni ska ha möjligheten att locka fler ungdomar?

– Nej, det är klart att man ser vad andra klubbar gör men det här är nog någonting som vi i AIK känner att vi har stor kunskap kring och som vi har diskuterat och pratat mycket om och där vi väljer våran väg. Jag skulle säga att just det här som vi pratar om nu oftast låter väldigt dramatiskt, men det är ju inte så dramatiskt. Det vi säger är att vi har en superbra verksamhet idag i AIK. Det finns massor med barn som söker och vill komma till AIK varje vecka, skulle jag vilja säga. Det är nästan fullt på våra fotbollsplaner. Det vi känner att vi saknar är att vi har tappat attraktionskraften på vår akademi. Vi har haft spelare som väljer att gå till en annan klubb än till AIK och vi vill ju att de ska välja AIK, avslutar Hägerhäll.

