Uppgifter: Elfsborg och Hammarby planerar nya försök med Wenderson

IFK Värnamos Wenderson var ett hett namn under sommarens transferfönster.

Mittfältaren placerades då främst i Hammarby IF, men någon övergång blev inte av.

Nu uppges såväl Bajen som IF Elfsborg planera nya försök med mittfältaren.

Wenderson har varit en av IFK Värnamos bästa spelare de två senaste säsongerna och i somras talade mycket för att Smålandsklubben var på väg att förlora brassen.

Han kopplades då flitigt ihop med Hammarby, men någon övergång blev aldrig av, möjligtvis på grund av priset som enligt FD:s uppgifter var på 10-11 miljoner kronor.

Expressen uppger nu dock att nya försök från Hammarby kan vara på gång i vinter, men Stockholmsklubben är inte ensamma om att vilja knyta till sig 25-åringen.

IF Elfsborg har enligt tidningen också försökt att värva mittfältaren under året och Boråsklubben planerar också nya försök i vinterfönstret.

