MFF:s besked om Dahlin: Förväntas vara tillbaka i träning nästa vecka

Johan Dahlin fanns inte med i Malmö FF:s trupp mot IFK Värnamo.

Nu kommer MFF med en uppdatering kring burväktaren.

“Planen är att återgå i träning med laget någon gång under nästa vecka”, skriver klubben via sin hemsida.

Johan Dahlin har vaktat Malmö FF:s mål under majoriteten av matcherna i år och gjorde det även i första Europa League-matchen mot Qarabag.

I Azerbajdzjan tvingades 38-åringen dock kliva av i paus på grund av en känning i baksida lår och denna stoppade honom även från att vara tillgänglig mot IFK Värnamo.

Nu kommer MFF med en uppdatering och som det ser ut så kan Dahlin mycket väl vara tillbaka i återstarten mot Västerås SK.

“Johan fick en känning i baksida lår i samband med matchen mot Qarabag. Skadan är inte allvarlig utan bedöms vara mer av överbelastningskaraktär. Vi har under veckan genomfört rehabilitering och planen är att återgå i träning med laget någon gång under nästa vecka”, skriver MFF via sin hemsida.