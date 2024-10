Jacob Ondrejka förklarar succén i Belgien – ingen dialog med Dahl Tomasson: “Absolut noll”

ANNONS

Jacob Ondrejka har öst in poäng i belgiska Royal Antwerpen.

Men det har inte räckt till en plats i Jon Dahl Tomassons herrlandslag.

– Jag borde vara med – jag är den svenske spelaren ute i Europa som har gjort flest poäng, säger yttern till FotbollDirekt.

Det var i torsdags som Sveriges U21-landslag tog en viktig seger mot Georgien i kvalet till EM 2025. Trots ett tidigt baklängesmål vände Blågult till en tvåmålsledning – men efter ett dråpligt självmål från Oliver Dovin slutade matchen med en 3–2-seger för Sverige.

Att siffrorna blev så pass jämna speglade inte matchbilden, tycker Jacob Ondrejka.

– Vi gör ett horribelt misstag som gör att det blir värre än vad det skulle varit. Helt ärligt borde vi ha vunnit med 3–0. De hade ett ordentligt skott på mål och det går i mål. Hade vi haft lite mer fokus i defensiven hade vi aldrig släppt in det målet, säger 22-åringen till FotbollDirekt.

Den tidigare Elfsborgs-yttern var ytterst delaktig i vändningen mot Georgien. Redan efter en kvart slog Ondrejka en hörna som Noah Eile var ytterst nära att nicka in. Bara minuter senare fick han bollen ute på sin vänsterkant, vek in och avlossade ett skott som styrdes in i mål till 1–1.

– Det var inget supermål, men mål är mål. Jag har tur med att den styrs in men annars hade den gått in i borte krysset ändå, säger han och ler.

Poängsuccé i Belgien

Till vardags spelar Jacob Ondrejka i den belgiska ligatvåan Royal Antwerpen. Det blir den andra säsongen i Belgien efter att han lämnade IF Elfsborg sommaren 2023.

Under fjolårssäsongen svarade 22-åringen för fem mål och två assist på 14 ligaframträdanden. Efter bara tio ligamatcher har Ondrejka redan gjort fler poäng denna säsong.

Vad beror succén på?

– Jag har ingen aning faktiskt. Vi har bytt tränare och spelsätt och det har passat mig bättre än vad det gjorde förra året.

Yttern har stått för fem mål och tre assist under säsongsinledningen, och kommer från fem poäng i de senaste fyra matcherna. Efter Viktor Gyökeres är Ondrejka den svensk som har gjort flest poäng i Europa under säsongsinledningen.

– Jag spelar fotboll och sen går det som det går, säger han och fortsätter:

– Jag har fått ett helt annat ansvar det här året. Jag har fått en skön roll, lite likande den jag hade i Elfsborg innan jag flyttade. Mycket ska gå genom mig, jag har en lite friare roll och får göra lite som jag vill på planen. Jag får komma in centralt, stå brett, gå i djupled – lite allt möjligt. Jag trivs i den rollen.

Succén i Belgien lär inte gå obemärkt förbi bland Europas toppklubbar. Yttern har dock inga planer på att flytta. Inte än i alla fall.

– Just nu trivs jag bra där, men man vill alltid komma vidare. Det är målet. Jag ska göra det så bra som möjligt i år och sen får vi se vad som händer i sommar.

Var skulle du vilja spela?

– Jag tror att det hade varit rätt “gött” i spanska ligan. Det är en teknisk liga, den är inte lika fysisk som den belgiska ligan och jag tror att man hade fått lite mer tid med bollen. Jag gillar att utmana en mot en – det hade passat mig.

“Bryr mig inte om vi ser ut som San Marino”

Under måndagskvällen ställs Blågult mot Nederländerna i den sista matchen i kvalet till EM 2025. Efter segern mot Georgien har förbundskapten Daniel Bäckströms U21-landslag klättrat upp på en andraplats i tabellen. Nederländerna har redan säkrat gruppsegern, men Sverige har fortsatt chans att ta sig till EM genom playoff – men det krävs att de håller Georgien bakom sig.

Nederländerna har vunnit samtliga matcher i EM-kvalet och Sveriges motstånd under måndagskvällen är det tuffast möjliga.

– Jag tänker inte så mycket på dem. Så länge vi gör vårt och vi gör det bra och håller tätt bakåt tror jag att vi kommer ta trepoängaren utan problem.

Ondrejka fortsätter:

– Så länge vi håller tätt där bak tror jag att matchen kan leva in i det sista. I en sådan match spelar det ingen roll hur vi spelar, det gäller bara att vinna matchen. För mig spelar det ingen roll om vi spelar med åtta man i backlinjen och vinner med 1–0 på en hörna. Jag bryr mig inte om vi ser ut som San Marino som möter Portugal – så länge vi vinner matchen bryr jag mig inte om hur det ser ut. Om de (Nederländerna) gör självmål eller vad som helst, det spelar ingen roll.

Det är inte Bäckströms gameplan att gå ut med en åttabackslinje?

– Nej, det är inte riktigt så vi tänker, skrattar han.

Är du kvar i truppen till ett eventuellt EM-spel, eller är du i A-landslaget då?

– Jag är väl förmodligen här.

Jasså?

– Ja, det tror jag.

“Fråga honom – jag vill gärna höra”

Ondrejkas fina prestationer i belgiska Antwerp har dock inte imponerat på Jon Dahl Tomasson. Förbundskapten lämnade 22-åringen utanför sin Nations League-trupp – och Jacob Ondrejka ska tydligen inte ens funnits med på bruttolistan med cirka 60 landslagsaktuella spelare.

– Jag tycker att jag borde vara med, efter det jag har gjort i belgiska ligan. Jag är den svenske spelaren ute i Europa som har gjort (näst, reds. anm) flest poäng denna säsongen, säger yttern och fortsätter:

– Ska jag vara helt ärlig var jag inte ens med i bruttotruppen. Jag tänkte “vad fan är det som händer?”, men det är inte jag som tar ut truppen så det får du fråga honom (Dahl Tomasson) om.

Har du pratat med Jon?

– Nej, ingenting. Absolut noll. Jag har inte hört någonting.

Vad tror du det beror på att du inte är med?

– Jag har ingen aning. Det får du ta och fråga honom om. Jag vill gärna höra det.

Landslagspetningen har väckt en frustration hos Jacob Ondrejka. Han menar att “JDT” får skynda på – annars kanske han väljer ett annat alternativt.

– Jag har ju ett efternamn från Tjeckien, säger han.

Kan du representera Tjeckien?

– Nej, inte vad jag vet. Vill de lösa det så gör de säkert det.

Sveriges U21-landslag ställs mot Nederländerna under måndagskvällen, med avsparkstid klockan 18:45.