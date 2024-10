ÖFK räddas – undviker konkurs

ANNONS

Östersunds FK klarar sig från konkurs.

Pengarna till klubbens skuld kom in i sista stund.

– Jag vill i nuläget inte kommentera vilka som lagt in pengar, säger ordförande Anders Cederberg under en pressträff.

Under senaste åren har Östersunds FK haft stora ekonomiska bekymmer.

I helgen kom ett besked om att en skuld tre miljoner förfaller idag, måndag.

På en pressträff denna måndagskväll berättar ordförande Anders Cederbergskulden nu är betalt. Klubben har fått in totalt 3,85 miljoner kronor.

– Jag vill i nuläget inte kommentera vilka som lagt in pengar. De som har gjort det har inte velat träda fram, säger Cederberg under pressträffen.

Han förklarar varifrån pengarna kommit.

– Från personer och företag med ett röd-svart hjärta. Men jag vill i nuläget inte kommentera vilka, eftersom de själva inte velat träda fram här.

Säsongen har nu säkrats ekonomiskt.

– Vi har dessutom fått in så mycket pengar att vi säkrat driften för hela året och kan fokusera framåt igen. Utan att gå in på vilka som gjort det här möjligt kan vi konstatera att det utöver många människor och fans som är engagerade även finns privatpersoner och företag som har rödsvarta hjärtan och stora plånböcker som hjälpt till och gjort det här möjligt.

***

TV: