Officiellt: Roberth Björknesjö tar över Djurgården säsongen ut

Roberth Björknesjö tar över Djurgårdens IF resten av säsongen.

Agon Mehmeti och Hugo Berggren blir assisterande tränare.

Detta meddelar klubben under tisdagen.

Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand sparkades av Djurgårdens IF, nu denna tisdag så har Blåränderna presenterat deras ersättare.

Roberth Björknesjö tar över Stockholmsklubben säsongen ut.

– Det har ju gått blixtsnabbt och varit lite omtumlande, men framför allt är det otroligt inspirerande. Jag har ju pratat med Djurgården några gånger tidigare genom åren, men nu har det blivit av och jag går in i det här uppdraget med mycket energi och stor glädje, säger han via klubbens hemsida.

Björknesjö kommer senast från ett tränaruppdrag i Viggbyholms IK och han kommer att assisteras av Hugo Berggren och Agon Mehmeti.

– Roberth Björknesjö kommer in på kort sikt under hösten som huvudtränare för laget under de resterande matcherna av säsongen. Han kommer att bidra med mycket energi i gruppen och Roberth har gjort det här tidigare, ryckt in med kort varsel i olika lag och fått en bra effekt av sitt arbete. Startsträckan är kort och det finns en fungerande organisation runt omkring med Agon Mehmeti och Hugo Berggren som kommer att stötta upp som assisterande tränare. Roberth kommer sedan att träffa spelarna under tisdagen och har redan haft möten med personalen runt laget, säger sportchef Bosse Andersson via klubbens hemsida.

