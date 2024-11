Galna avslutningen i Finland: "Mot alla odds lyckades vi klara det"

ANNONS

Det skulle inte gå.

IFK Mariehamn var tvungna att vinna sin sista match i Veikkausliiga samtidigt som FC Lahti tappade poäng mot tabelljumbon – och just det hände.

Mycket tack vare svenske Adam Larssons dubbla mål mot AC Oulu.

– Jag kände mig som Ronaldo i den matchen, säger han till FotbollDirekt.

För omkring tre veckor sedan reste IFK Mariehamn till Uleåborg för att spela den sista matchen i den finska högstaligan, Veikkausliiga. För att den åländska klubben skulle säkra sin existens i högstaligan var de tvungna att vinna, samtidigt som FC Lahti tappade poäng mot Ekenäs IF. Frågar man IFK Mariehamns succéanfallare, Adam Larsson, var det tufft att ta sig an AC Oulu – men framför allt tufft att ta sig till Uleåborg.

– På pappret kanske det inte är den tuffaste matchen rent sportsligt men Oulu är ett stabilt lag med många duktiga fotbollsspelare. Det är väl främst själva resan från Åland till Oulu som är det mest mentalt jobbiga – speciellt en sista match när allting gäller och vi måste ta tre poäng. Då är det först båt som, sex timmar till Helsingfors, sen är det tåg i åtta timmar från Helsingfors upp till Oulu. Det är ett par timmar enkel resa. Sen när vi väl kom dit så delade jag som vanligt hotellet med Kalle Wallius, som är utlånad från IK Start till IFK. Då kom vi dit och gick till affären och jag försökte bara koppla av och leva så vanligt som möjligt – trots att man hade rest 12-16 timmar samma dag, säger Larsson till FotbollDirekt.

Dagen efter den långa resan till Uleåborg var det dags för årets viktigaste match. Förutsättningarna var som sagt klara och det såg inte ut att bli de bästa vädermässiga förhållandena.

– Sen var det tidig kickoff var det, 14.00, och då var det pasta till frukost i princip. Sen kom man dit och det spörregnar, blåser och är så jävla kallt. Det var kanske 6-7 grader men regnet var som sagt det värsta. När vi kom dit märkte jag att mattan var ganska fin trots allt. Jag har ganska många bekanta, främst Ashley Coffey som jag har spelat med i AFC Eskilstuna. De sa ändå att de hade tränat hela veckan på mattan och att den hade sett fin ut – och det var den faktiskt. Om vi ska prata om själva matchen kunde vi faktiskt spela väldigt bra fotboll, det blev inget tjonga som vi mentalt var förberedda på. Vi rullade på med högt passningstempo direkt och det kändes som att vi spelade på en konstgräsmatta.

Det började också klart bäst för IFK Mariehamn och Adam Larsson som tog ledningen efter en knapp halvtimme.

– Det var otroligt skönt att göra första målet relativt tidigt i den första halvleken. Jag såg en lucka mellan mittbackarna och så fick jag ett uppspel felvänd, vände upp på en touch och dunkade den i bortre från kanske två meter utanför straffområdet. Det var otroligt skönt, ett av mina finare mål skulle jag vilja säga. Sen gör Coffey 1-1 ganska omgående, då står man där, tillbaks på ruta ett och måste göra ett mål till.

Även om IFK Mariehamn behövde vinna matchen skulle inte kontraktet i Veikkausliiga vara säkrat.

– Lahti var tvungna att tappa poäng mot Ekenäs hemma, som redan var ute ur Veikkausliiga. Så oddsen var väl inte med oss på förhand. Tränarna sa också det, att vi inte vill att någon kollar i telefonerna i halvlek. Då sa man “absolut”, men det första jag gjorde var att slänga upp flashscore. Då ser jag att det står 0-0 i den matchen och säger till några lagkamrater att vi just nu bara behöver ett mål så vi kör på. Det gav också utdelning direkt när vi kom ut, vi pumpade på. Sen dyker det upp en frispark, i ett otroligt frisparksläge på straffområdeslinjen, och jag tänker åh vad gött, den här dunkar jag in. Men så får jag en så otroligt dålig träff som går i muren. Men sen, på inlägget efteråt i samma anfall, slås bollen in nästan bara på chans av vår ytterback. Då har jag nog aldrig flugit så högt och hoppat så högt som jag gjorde där. Det kändes som att jag, jag vet inte hur jag fick den kraften och liksom den tajmingen i den bollen… Jag vet inte, jag kände mig som Ronaldo där i den här matchen, du vet.

Anfallaren berättar vidare om det ack så viktiga målet:

– Jag hoppade upp på ett inlägg långt ifrån boxen och styrde ner den i backen, så studsade den tre meter framför mål och förbi målisen. Då var det bara en sån otrolig känsla, det var bara att glida på knäna ut mot bänken. Sen så höll vi det tätt och jag blev utbytt i den 93:e minuten och matchen blåstes väl av 93:20 liksom. Jag hann inte mer än att komma ut innan den blåstes av. Då kunde man ju inte fira riktigt, Lahti – Ekenäs-matchen var i full gång på en av ipadsen på bänken. Där var det tre minuter mer i tillägg, givetvis… Det var ju ett jäkla tryck i Eknäs straffområde men sen så fort den matchen blåstes av tappade hela laget det, det var vissa spelare som föll några glädjetårar. Det var även en ledare som har varit i klubben hur länge som helst där det nog kom några glädjetårar också. Det blev en stor ring där vi kramades om där vi mot alla odds lyckades klara av det.

Adam Larsson blev alltså dubbel målskytt och stor matchvinnare i det som var en av IFK Mariehamns viktigaste matcher någonsin. Trots att den åländska klubben hade ett halvt dygns resa tillbaka till ön kändes det långt ifrån lika farligt som när de reste till Oulu. Det kan också ha varit så att 25-åringen njöt av ett glas saft.

– Ja, resan hem sen kändes inte lika lång kan jag säga. Det blev till och med en cola, sa jag till tidningarna, säger han och skrattar.

Du behöver kanske inte gå in i detalj på hur festkvällen såg ut, men lyckan måste ha varit stor?

– Ja, hundra procent. Som sagt, det betyder mycket för det lilla samhället där på Åland att ha ett lag i högsta-ligan. Jag tycker att det är en bedrift att hålla kvar IFK, med den lägre budgeten som är där, jämfört med de stora bjässarna. Jag tycker att det är en stor bedrift att hålla kvar klubben i ligan år efter år. Det här var 20:e eller 21:a året i rad IFK-spelare i högstaligan, avslutar Adam Larsson.

