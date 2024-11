Blågult vann premiärmatchen – slog Irland i Spanien

ANNONS

Sveriges nya U21-kull fick en smakstart.

Blågult slog Irland i en träningsmatch i ett regnigt Marbella.

Matchen slutade 2–0.

I oktober förlorade Sveriges U21-landslag den avgörande kvalmatchen mot Nederländerna. Det betydde att Blågult missade U21-EM 2025.

Under torsdagskvällen inleddes en ny resa, med en ny kull U21-spelare födda 2004 och senare. Den första matchen för förbundskapten Daniel Bäckströms nya U21-landslag blev en träningslandskamp mot Irland i Marbella.

Sveriges och Irland har ställs mot varandra sju gånger tidigare i U21-sammanhang. Blågult vann den första matchen år 1999, därefter har Sverige inte vunnit mot Irland.

Daniel Bäckström mönstrade sitt manskap med hela sju U21-debutanter i startelvan. Endast Jonas Rouhi, Hampus Skoglund, Wilmer Odefalk och Momodou Sonko hade gjort landskamper för U21-landslaget tidigare.

Matchen skulle startat klockan 13:00 under torsdagen men på grund av regnoväder i Spanien sparkades landskampen igång klockan 20:00.

Sverige började starkast och hotade Irland flera gånger. AIK-talangen Victor Andersson var nära att spräcka nollan med ett skott som tog i målramen. Brommapojkarnas Wilmer Odefalk var matchens bästa spelare under inledningen och dominerade mittfältet.

Efter drygt en halvtimme av den första halvleken stod Sverige för en kontring. Odefalk spelade fram till Momodou Sonko som hamnade i princip ren mot målvakten, men den tidigare Häcken-spelaren hamnade ur vinkel och skottet räddades.

Sent i den första halvleken åkte Marcus Rafferty på en smäll. Hammarby-talangen blödde kraftigt och fick vård vid sidan av planen.

Ställningen i halvtidspaus var 0–0.

Tidigt i den andra halvleken skar Sonko in från vänsterkanten. Yttern slog en misslyckad passning som Hampus Skoglund fick hämta upp. Hammarby-talangen avlossade från distans och bollen gick via Irlands-försvarare in i mål för 1–0 till Sverige.

Sverige hamnade i en lite sämre period efter målet, men Blågult hittade tillbaka till den höga nivå de visade upp i den första halvleken.

Med knappt tio minuter kvar av ordinarie tid bjöd Irland på ett fint anfall som avslutades med ett skott på mål som kunde blivit farligt. Avslutet gick dock rakt på inbytte Elis Bishesari som enkelt kunde ta ned bollen.

I slutminuterna av matchen drev Jonas Rouhi upp bollen genom offensivt straffområde. Juventus-spelaren stod för en läcker aktion och kom till avslut men bollen räddades. Returen gick ut till inbytte Richie Omorowa som hamnade i en nästan omöjlig vinkel. Succéanfallaren lyckades dock få in bollen till 2–0.

Det blev också slutresultatet.

Härnäst väntar returmötet i dubbla träningslandskamperna mot Irland under söndagen. Matchen startar klockan 15:00.

Startelvor:

Sverige:

Viktor Andersson – Hampus Skoglund, Elison Makolli, Malcolm Jeng, Jonas Rouhi – Lukas Björklund, Wilmer Odefalk, Marcus Rafferty – Victor Andersson, Gottfrid Rapp, Momodou Sonko.