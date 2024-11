Här är alla nominerade till superettans priser

ANNONS

Vilka har egentligen varit bäst i superettan?

På tisdag får vi svaren – nu vet vi vilka som är nominerade.

Se de nedan.

På tisdag ska priser för de bästa spelarna och tränaren i superettan delas ut. De tas i sin tur fram av en jury bestående av de 16 huvudtränarna och lagkaptenerna i varje lag, samt genom journalister som bevakar serien.

Idag, fredag, har de nominerade offentliggjorts. I kategorin “Årets bästa spelare i superettan", den finaste av priser, är bland annat Degerfors Dijan Vukojevic, Oddevolds Assad Al Hamlawi och Östers Adam Bergmark Wiberg nominerade.

I kategorin "Årets tränare" är

De som kan hemma ”Årets tränare” är Degerfors William Lundin Sandvikens Eldar Abdulic och Östers Martin Foyston.

Här är alla kategorier och alla nominerade i dessa (från superettan.se):

Årets målvakt:

Viktor Frodig, IK Brage

Amr Kaddoura, Landskrona BoIS

Felix Jakobsson, Sandvikens IF

Årets back:

Bernardo Gil Coutinho Morgado, Degerfors IF

Wilhelm Nilsson, Helsingborgs IF

Ivan Kricak, Östers IF

Årets mittfältare:

David Edvardsson, Landskrona BoIS

John Junior Igbarumah, Sandvikens IF

David Seger, Östers IF

Årets forward:

Dijan Vukojevic, Degerfors IF

Gustav Lindgren, Degerfors IF

Adam Bergmark Wiberg, Östers IF

Årets tränare:

William Lundin, Degerfors IF

Eldar Abdulic, Sandvikens IF

Martin Foyston, Östers IF

Årets unga spelare:

Elias Pihlström, Degerfors IF

Yacqub Finey, GIF Sundsvall

Vincent Sundberg, Landskrona BoIS

Årets bästa spelare i Superettan:

Dijan Vukojevic, Degerfors IF

Assad Al Hamlawi, IK Oddevold

Adam Bergmark Wiberg, Östers IF

Juryn:

Förutom de 16 lagens lagkaptener och tränare består juryn av följande personer: Ramin Nouri (Max), Pär Hansson (Max), Adelisa Grabus (Max), Phillip Trollér (GP), Stisse Åberg (Arbetarbladet), Joel Bäckström (Gefle Dagblad), Jonas Bergström (Trelleborgs Allehanda), Fredrik Carlsson (Nerikes Allehanda), Lukas Sahlin (Sundsvalls Tidning), Hector Junelind (GT), Fredrik Sjölund (Östersunds-Posten), Kristian Bågefeldt (Borlänge Tidning), Filip Elg (Smålandsposten), Sebastian Rönström (Helsingborgs Dagblad), Anton Gustavsson (Skaraborgs Allehanda), Erik Weiefors (Bohusläningen), Karl Andersson (Hallands Nyheter), Fredrik Narvelid (Karlskoga Tidning).