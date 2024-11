Beskedet: Jon Dahl Tomasson kallar in Henrik Castegren och Gustaf Lagerbielke

ANNONS

Jon Dahl Tomasson blixtförstärker det svenska landslaget.

Henrik Castegren och Gustaf Lagerbielke kallas in.

Detta meddelas via Svenska fotbollförbundets hemsida nu under söndagen.

Victor Nilsson Lindelöf tvingades kliva av skadad mot Slovakien under gårdagenskvällen och Isak Hien är avstängd mot Azerbajdzjan.

Detta har fått Jon Dahl Tomasson att agera och blixinkalla ersättare.

Inför matchen mot Azerbajdzjan så kallas Henrik Castegren och Gustaf Lagerbielke in, detta meddelas under söndagen.

Detta då Isak Hien är avstängd i nästa match och Victor Nilsson Lindelöf drabbades av en skada. — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 17, 2024

