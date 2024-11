Sebastian Jägerstig har tränat Viktor Gyökeres individuellt: "Han är en av världens bästa fotbollsspelare just nu"

ANNONS

Viktor Gyökeres fortsätter att ösa in mål, så sent som i lördags mot Slovakien kom ännu en fullträff.

Svenskens utveckling har varit extrem de senaste åren - någon som dock räknade med det tidigt var Sebastian Jägerstig som har haft äran att träna svensken individuellt.

– Viktor Gyökeres är en av världens bästa fotbollsspelare just nu, säger han till FotbollDirekt.

Viktor Gyökeres är fotbollsvärldens hetaste spelare just nu. Anfallaren öser in mål i såväl Sporting Lissabon som i det svenska landslaget.

Säsongerna ute i Europa är inte ens halvvägs ännu, men Gyökeres är redan uppe på 24 tävlingsmål för Sporting Lissabon den här säsongen och inför kommande vinterfönster är han ett namn för i stort sett alla toppklubbar ute i Europa.

26-åringens utveckling de senaste åren har varit extrem och för att få en ännu bättre bild av vår nya superstjärna så har FotbollDirekt pratat med Sebastian Jägerstig, som tränat anfallaren individuellt.

– Jag började träna honom 2019 och fortsatt där framåt, men man såg hela tiden att alla förutsättningar fanns för Viktor att kunna bli en spelare på toppnivå.

– Han har en extrem fysik, en genombrottskraft och positionering i form av offensiva löpningar som är unik. Han är välorienterad i sina maxlöpningar, vilket innebär att han har full koll på motståndare, medspelare och framförallt var ytorna finns i mål. Det är oerhört svårt att bemästra det, att kunna löpa i maxhastighet, se målet, se försvarare, medspelare och att agera utifrån det. Utöver det har han ett målsinne av absoluta världsklass. Sen skulle jag också säga att han har en vinnarmentalitet som vi helt saknar i Sverige och svensk fotboll säger Jägerstig och fortsätter:

– Han är målinriktad, han vill maximera allt och konstant bli bättre, det finns inget slut. Sen är han också ödmjuk, har fötterna på jorden kombinerat med att han har ett väldigt starkt självförtroende på planen där han växer när det väl gäller.

– Det är även därför han har levererat så pass bra under så lång tid, för att han han växer med utmaningar, med rampljuset.

Trots att Jägerstig hjälpt Gyökeres i form av individuell träning så vill han inte ta åt sig någon ära för att anfallaren är där han är idag.

– Det har varit en ära att få träna honom. Jag vill inte ta åt mig någon som helst framgång, fokuset ska ligga på Viktor. Det finns garanterat andra som haft större inflytande på hans utveckling än mig.

– Det vill säga ungdomstränare, hans nuvarande tränare, hans föräldrar, han själv framförallt. För mig har det bara varit en ära att kunna jobba med honom.

Samtidigt så är 29-åringen ärlig med att han alltid varit säker på att anfallaren skulle slå igenom, sen att det skulle bli en sådan här explosion hade ingen kunnat förutspå.

– Jag har sagt det tidigare att jag har alltid vetat att han skulle slå, det har jag alltid vetat om. Sen att han skulle bli en av världens bästa spelare, eller kanske till och med världens bästa och att han skulle vara värderad till en miljard, det är lite svårt att förutspå.

– Men han kommer att vinna guldbollen, han kommer att spela i en storklubb ute i Europa och han kommer att leverera i den storklubben. Vi har mycket kvar att se av honom och det är fantastiskt.

Han ryktas till i stort sett alla toppklubbar ute i Europa just nu, vad tror du som har jobbat med honom är nästa steg?

– Nästa steg för honom är att gå till en absolut toppklubb i världen och då är det klart att vara i Champions League är en viktig milstolpe. Sen är det mycket som ska klaffa, sett till fotbollen som de har spelat, som har varit lämpad för honom och hans kvaliteter, det måste fortsätta.

– Utifrån Viktors egenskaper så tror jag att han behöver ha relativt omställningsinriktad fotboll, kanske inte ett för etablerat spel på motståndarnas planhalva, just för att kunna nå ut med hans löpvägar, hans tajming i offensiva löpningar och så.

– Jag tror inte att vi har haft en sådan het spelare sedan Zlatans storhetstid, det säger väl egentligen allt. Han är en av världens bästa fotbollsspelare och han är ifrån Sverige, det ska vi vara stolta över, avslutar Jägerstig.

