Trasig värme och snösmocka kan tvinga bort kvalmatch från Kanalplan

Imorgon inledes superettan-kvalet mellan FC Stockholm och Gif Sundsvall.

Med lite mer än 24 timmar till avspark är det dock osäkert ifall matchen kommer att kunna spelas på Kanalplan.

– Den kommer att spelas, men var vet vi inte ännu, säger FC Stockholms sportchef Stefan Elfver till FotbollDirekt.

Kvalspelet till superettan inleds imorgon och i det ena dubbelmötet ställs FC Stockholm mot Gif Sundsvall. Den första matchen spelas i Stockholm och tilltänkt arena är Kanalplan.

FotbollDirekt har dock under dagen nåtts av uppgifter om att planvärmen på Kanalplan inte fungerar

– Det stämmer, säger FC Stockholms sportchef Stefan Elfver till FotbollDirekt.

Att planens värme inte fungerar behöver egentligen inte vara ett allt för stort problem, men SMHI har tidigare under veckan gått ut och varnat för snöfall i stora delar av landet – bland annat i Stockholm.

Under onsdagen kom den första snön och enligt rapporter kan mer vara att vänta under såväl kvällen som under morgondagen. Det har bland annat rapporterats om att en “snösmocka” kan vara på väg in över Sverige.

I dagsläget försöker man att lösa värmen på Kanalplan, men ett planbyte riskerar att tvingas äga rum.

– De är där och jobbar på det, de har slagit ihop hjärnkontoret där och försöker lösa det, sen ser vi över möjligheterna på andra planer också.

Finns det någon risk att matchen inte spelas imorgon?

– Nej, den kommer att spelas, men var vet vi inte ännu.

Det finns alltså en risk för planbyte?

– Ja absolut.

Har ni något huvudalternativ i dagsläget?

– Vi har det, men eftersom vi inte har fått svar därifrån så kan jag inte säga mer, men vi har ett spår, avslutar Elfver.

Tilltänkt avsparkstid är 19:00 på Kanalplan imorgon, det återstår att se om matchen drar igång vid den tiden och om det blir spel på just den planen.

