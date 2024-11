Superdatorns profetsia: Newcastle missar Europa om Isak lämnar

ANNONS

Alexander Isak ryktas bort från Newcastle.

Hur påverkas klubben om stjärnanfallaren lämnar?

FotbollDirekt har tagit hjälp av superdatorn BETSiE för att svara på den frågan.

Det är två och ett halvt år sedan Alexander Isak, 25, lämnade spanska Real Sociedad för Premier League-jätten Newcastle United. Sedan dess har stjärnanfallaren gjort 35 mål och sex assist på 61 ligamatcher för den nordengelska klubben.

Den tidigare AIK-talangen har under sin tid i klubben varit en del av en riktig storsatsning. Under 2021 köptes Premier League-klubben upp av en saudisk investeringsfond i en affär värd 305 miljoner pund (drygt 4,2 miljarder svenska kronor), enligt The Guardian. Sedan dess har Newcastle, som haft en tung period sedan storhetstiden på 90-talet, lyft i tabellen och varit med och hotat om topplaceringar.

Säsongen 2022/23 slutade klubben på en respektabel fjärdeplats, och under fjolårssäsongen var klubben nära att blanda sig i striden om topp fem-placeringarna.

Denna säsong har börjat svajigt för Newcastle som placerar sig på en åttondeplats efter elva spelade omgångar. Desto bättre har det gått för den 25-årige svenske landslagsstjärnan. Trots att Isak har missat två omgångar på grund av en bruten tå har anfallaren gjort fyra mål och två assist på nio framträdanden. Senast gjorde 25-åringen både ett mål och en assist när Newcastle besegrade Nottingham Forest med 3–1. Innan dess hade svensken sänkt Arsenal i 1–0-segern och gjort lagets enda (egna) mål i 2–0-segern mot Chelsea i Carabao Cup (det andra var ett självmål).

Svenskens, vars kontrakt går ut till sommaren 2028, prestationer har fått andra klubbar att lyfta på ögonbrynen. Isak har ryktats flitigt till Arsenal, samtidigt som rapporter har gjort gällande att en kontraktsförlängning med Newcastle ska ha kört fast.

Vad skulle hända med Newcastle om Isak lämnar klubben? Det är en fråga som FotbollDirekt har sökt svaret på. Med hjälp av superdatorn BETSiE har FotbollDirekt simulerat Premier League-säsongen 2024/25 hela tjugotusen gånger för att ta reda på hur Newcastle skulle påverkas av en flytt för anfallaren.

Missar Europa utan Isak

Med hjälp av BETSiE:s förutsägelse kan vi konstatera att ett Newcastle utan Alexander Isak är ett sämre fotbollslag än ett Newcastle med Alexander Isak.

Om svensken stannar i klubben förutspås Newcastle United hamna på en sjätteplats i Premier League. Om Isak i stället skulle lämna klubben beräknar BETSiE att Newcastle landar på en åttondeplats. Med Isak har Newcastle en 43,3-procentig chans att sluta topp sex i Premier League, men utan Isak är den siffran nere på 33,7 procent.

Isak Ligaplacering Poäng Vinna ligan Sluta topp 2 Sluta topp 4 Sluta topp 6 Sluta övre halvan Sluta undre halvan Nedflyttning Stannar 6 60.8 0.2% 1.3% 13.9% 43.3% 88.0% 12.0% 0.0% Lämnar 8 58.9 0.1% 0.6% 9.0% 33.7% 82.8% 17.2% 0.0%

Sjätteplaceringen i Premier League medför troligen en plats i UEFA:s Europeiska tävlingar (beroende på hur engelska lag presterar i Europa denna säsong), något som skulle vara viktigt för den Saudiägda klubben. Vill Newcastle spela i Europa nästa säsong är det därmed av vikt att tränare Eddie Howe och den sportsliga ledningen lyckas hålla kvar Alexander Isak i klubben.

Fotnot: BETSiE använder omfattande matchdata, lagens ekonomi och spelarnas värde för att förutsäga kommande matchresultat, och simulerar Premier League tusentals gånger för att beräkna varje lags chanser.