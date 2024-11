Uppgifter: Landskronas Dzabic slutscoutas

ANNONS

Robin Dzabic, 23 kan vara på väg att lämna klubben inför nästa säsong.

Enligt uppgifter slutscoutas han nu av flera norska klubbar.



Robin Dzabic har varit en nyckelspelare för Landskrona BoIS under säsongen och har stått för imponerande sex mål och åtta assist på 30 matcher i Superettan. Hans prestationer har väckt uppmärksamhet både i Sverige och i Norge, Enligt Aftonbladet slutscoutas just nu den offensiva mittfältaren av flera norska klubbar.



Det et ryktas om ett intresse från bland annat Fredrikstad och Kristiansund, som tidigare i somras även la ett bud på Dzabic. Budet avslogs då, men nu ser det ut som att intresset för 23-åringen håller i sig.

Enligt uppgifter finns det en utköpsklausul i Dzabics kontrakt med Landskrona BoIS, som sträcker sig över säsongen 2025. Däremot är det fortfarande oklart vad klausulen innebär i ekonomiska termer.

Dzabic kom till Landskrona BoIS från IFK Värnamo inför säsongen 2022 och har varit en viktig spelare sedan dess. Han är just nu med i kvalet till Allsvenskan med klubben, som idag möter IFK Värnamo i kvalet om en plats i högsta serien 2025.