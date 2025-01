AIK kommer inte sälja duon: ”Det ska till extrema pengar”

SOLNA. AIK kommer att värva 4-5 spelare under vintern.

Det bekräftar sportchef Thomas Berntsen efter Stockholmsklubbens premiärträning under tisdagskvällen.

– Det kommer vara någon som försvinner ut så vi ser att vi kan få in 4-5 spelare, säger han.

AIK har inlett försäsongen 2025. Stockholmslaget har redan varit aktiva på marknaden med både Kazper Karlsson och Kalle Joelsson som har anslutit, samtidigt som Ismael Diawara lämnar för IK Sirius.

Men sportchef Thomas Berntsen är inte nöjd där. Norrmannen vill nämligen få in hela 4-5 spelare till.

– Vi har många spelare, men det kommer vara någon som försvinner ut så vi ser att vi kan få in 4-5 spelare, säger han efter AIK:s premiärträning på Skytteholm under tisdagen.

På frågan om huruvida det är spelare som är tilltänkta till att gå “rakt in i elvan” svarar Berntsen:

– Rakt in i elvan kan man aldrig säga, men de är av den kvalitén att de ska in och konkurrera.

Åldersstruktur är ett modeord inom svensk fotboll och röster har höjts om att AIK behöver föryngra sin trupp. De 4-5 spelare som är på väg in ska dock inte vara av det yngre slaget.

– De som kommer är inte det. Vi har 17 spelare under 23 som har kontrakt med AIK och snittåldern är väldigt låg.

Även ledarstaben har genomgått en större förändring under vintern. Huvudtränare Mikkjal Thomassen har fått avlastning av 53-årige Morten Kalvenes som ansluter som assisterande tränare. Kalvenes intåg i klubben har fått många att spekulera i att det kan komma att bli en formationsskifte i AIK, med ett tydligare fokus på ytterkanterna.

– Jag tror inte att vi kommer spela 4-3-3, men vi var flexibla när det kommer till formation i fjol. Vi spelade en massa olika formationer och det kommer vi göra i år också

Både Anton Salétros och Ioannis Pittas stod för succésäsonger i fjol och det återstår att se om AIK kan hålla kvar i duon.

– Salétros har vi inga bud på, säger Berntsen och fortsätter:

– Pittas har vi bud på. Vi är sugna på att försöka behålla honom, men om vi klarar det vet vi inte. Vi kommer hämta in en spetsanfallare oavsett om vi säljer Pittas eller inte.

Under tisdagen kom uppgifter från cypriotisk media på att AIK ska ha sänkt sitt krav för att sälja Pittas till omkring 15-16 miljoner kronor. Enligt uppgifter till FotbollDirekt ska Stockholmsklubbens krav vara betydligt högre än så, nämligen nära 23 miljoner kronor.

Hur är buden på Pittas?

– Inte bra nog.

– Vi vill inte hamna i den situationen där vi måste sälja våra bästa spelare. Det kan hända att Anton (Salétros) blir såld, men vi vill inte bli tvingade till att göra det.

Något sportchefen mer eller mindre slår fast efter AIK:s premiärträning är att det ska mycket till för att både Salétros och Pittas säljs i vinter.

– Det hoppas jag inte. Till syvende och sist är det styrelsen som bestämmer om vi säljer eller inte, men det ska till extrema pengar.

En annan AIK-profil som stod för en succéartad fjolårssäsong var Mikkjal Thomassen. Den färöiske tränaren anslöt under sommaren och tog “Gnaget” upp på en tredjeplats när allsvenskan 2024 stängdes. 48-åringen ser, trots succén, ut att bli kvar i klubben, något som Berntsen uttrycker en förvåning kring.

– Det har varit överraskande lugnt. Mikkjal är en lojal karl.

Berntsen fortsätter:

– Han verkar extremt dedikerad just nu, och det hoppas vi att han fortsätter vara.