AIK:s besked – SLO stängs av i 18 månader

En SLO i AIK har stängts av från all typ av svensk fotboll.

Tillträdesförbudet sträcker sig över 18 månader.

”Tillträdesförbudet riskerar, om det kvarstår, att utarma SLO-funktionen kraftigt”, skriver AIK i en kommuniké.

Under onsdagen går AIK ut med en kommuniké på sin hemsida. Detta då en medarbetare, i form av en Supporter Liaison Officer, har fått ett långt tillträdesförbud.



SLO:n har, enligt AIK, stängts av från all typ av svensk fotboll i 18 månader efter en händelse i samband med AIK:s match mot Trelleborgs FF i svenska cupen.



Tidigare har inte AIK velat kommentera händelsen då rykten om detta har spridits på sociala medier. Nu har de gått ut med en kommuniké, där de skriver följande.



”Den 12 mars 2025 utfärdades ett 18 månader långt tillträdesförbud för AIK Fotbolls SLO. Situationen är komplex och går att bryta ner i tre olika perspektiv. Utöver själva tillträdesförbudet så föregås det av ett civilrättsligt åtal. Dessutom blir det per automatik ett personalärende om inte annat då det försvårar för en SLO att genomföra sitt arbete om du inte har möjlighet att närvara vid matcharrangemang.

Det civilrättsliga ärendet och personalärendet vill AIK Fotboll inte kommentera utan konstaterar att det första får ha sin rättsliga process och det andra är en intern dialog klubben önskar ha med sin medarbetare givet den uppkomna situationen.

När det gäller tillträdesförbudet kan vi konstatera att ett sådant ska utfärdas då det finns risk för återkommande ordningsstörningar. Vi har inte den synen på någon av våra SLO:ers yrkesutövande före, under eller efter våra matcher. Däremot riskerar tillträdesförbudet, om det kvarstår, att utarma SLO-funktionen kraftigt. Inte bara för AIK Fotbolls SLO:er utan för SLO som funktion inom fotbollssverige. Återigen får den rättsliga processen avgöra huruvida personen har begått fel i sitt agerande, men till dess att detta är avgjort så behöver samtliga parter som är en del av arrangemanget utgå ifrån att våra klubbars SLO:er arbetar i syfte att minimera risken för ordningsstörningar, inte att skapa större oordning. I tillägg skapar ett tillträdesförbud ekonomiska konsekvenser för både arbetsgivare och arbetstagare vilket summerat riskerar att skapa en större passivitet bland de funktioner som har till syfte att genom dialog underlätta för olika parter att samverka och därmed bygga tryggare och säkrare matcharrangemang. Vi ser därför gärna att tillträdesförbudet hävs tills vidare. Om du inte är dömd för brott i en domstol är det svårt att begripa hur återfallsrisken kan vara så pass hög för en person med mångårig erfarenhet av att arbeta med säkerhetsförebyggande åtgärder. Vi har framfört vår ståndpunkt till både polismyndigheten och Svenska Fotbollförbundet (där den senare endast har givit juridiskt yttrande, beslutet ligger hos åklagaren efter anmälan från polismyndigheten).

AIK Fotboll kommer medialt inte att kommentera ärendet vidare med mer än att ytterligare sker som förändrar situationen”.

