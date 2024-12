Allsvenska maratonmännen – dessa förtjänar extra julledighet

2024 lider mot sitt slut och de allsvenska spelarna har fått lite välförtjänat ledighet.

Visa hade nog mycket väl kunnat få lite längre uppehåll.

Här kommer de allsvenska maratonmännen från året som gått – spelarna som spelat mest.

Sedan ett par veckor tillbaka har de allsvenska klubbarna gått på julledigt och efter en lång och gastkramande säsongen känns det inte mer en välförtjänat.

Våra allsvenska spelare har slitit hårt under 2024, dels i vår inhemska serie men också ute i Europa och för vissa har det blivit landslagsspel också.

Vissa spelare har spelat samtliga minuter i allsvenskan, det vill säga 2700 minuter, något som är mycket imponerade. Samtidigt har vi flera spelare som spelat mer än så.

Dessa spelare förtjänar onekligen lite extra uppskattning för deras gärning den gånga säsongen och kanske även lite extra julledigt.

Här kommer de fem allsvenska spelarna som spelat flest minuter under 2024.

5. Sergio Peña

Totalt antal matcher: 49

Totalt antal minuter: 3645

Kommentar: Peruanen inleder denna topplista och bakgrunden till det är såklart att han varit otroligt viktig för Henrik Rydström i såväl allsvenskan som i Europa. Samtidigt så har han, till sin vana trogen, gjort en hel del minuter för sitt landslag också.

4. Pontus Jansson

Totalt antal matcher: 41

Totalt antal minuter: 3735

Kommentar: På nästa plats hittar vi ännu en MFF-spelare, men trots att Jansson inte spelar landslagsfotboll sedan ett par år tillbaka så placerar han sig högre än sin lagkamrat.

3. Adam Sthål

Totalt antal matcher: 46

Totalt antal minuter: 3887

Kommentar: Adam Ståhl var given i Mjällby AIF under våren och även i Djurgården så har den flexible försvararen varit otroligt viktig. Därtill så har det även blivit landslagsdebut under hösten för finländaren.

2. Ioannis Pittas

Totalt antal matcher: 46

Totalt antal minuter: 3904

Kommentar: Gnagets skyttekung är inte bara en målspruta utan han är även en riktig maratonman. Cyprioten startade samtliga allsvenska matcher den gångna säsongen och placerar sig imponerande nog tvåa på denna lista, trots att Gnaget inte haft Europaspel under 2024.

1. Lasse Berg Johnsen

Totalt antal matcher: 48

Totalt antal minuter: 4063

Kommentar: Norrmannen är den spelaren från allsvenskan som gjort flest minuter under det gångna året och Berg Johnsen är faktiskt ensam om att ha gjort över 4000 minuter. Landskamper, Europaspel och given i allsvenskan, ja Lasse Berg Johnsen är vår främsta maratonman för 2024.

Foto: Skärmbild från CIES

Det är schweiziska fotbollsinstitutet CIES som tagit fram datan, hela topplistan för allsvenskan går att hitta här.