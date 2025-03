Benkovic om valet av AIK: ”Finns en koppling där, med Ivan Turina”

Filip Benkovic hade mängder av klubbar att välja på under vintern – och valde AIK.

Till Expressen berättar mittbacken att det kändes rätt i hjärtat, och om relationen till den avlidne AIK-målvakten.

– Det finns en koppling där, med Ivan Turina, säger han till tidningen.

Efter att Filip Benkovic kontrakt med italienska Udinese gått ut under sommaren gick den kroatiska mittbacken klubblös ett halvår.



Därefter valde han att skriva på för AIK, trots att klubbens sportchef menade att det fanns mängder av alternativ att välja på för 27-åringen.



Nu berättar Benkovic om varför valet föll på just AIK.



– När den här möjligheten kom kändes det rätt i mitt hjärta. Det var den sortens beslut när man bara lyssnar till sitt inre och kör på det, säger Benkovic till Expressen och berättar om kopplingen till den tidigare AIK-målvakten:



– Det är en klubb med stor historia. Jag kände till AIK redan innan, och har bara hört bra saker. Sen, så klart, det finns en koppling där, med Ivan Turina. De är anledningarna till att jag kom hit. Jag ångrar det inte en sekund.



Filip Benkovic har, liksom Turina hade, ett förflutet i Dinamo Zagreb. Som liten fick han tåga in på Maksimirstadion, tillsammans med Ivan Turina som vaktade buren i den matchen.



– Helt ärligt minns jag inte om jag gick ut med honom eller någon annan. Jag har bilder på det – jag måste leta upp dem och kolla, avslutar mittbacken.

