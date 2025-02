Besaras ilska mot Molde-spelaren: ”Galning”

Hammarby förlorade torsdagens träningsmatch mot Molde i Spanien.

Det var däremot inte det som lämnade störst intryck efteråt – utan Daniel Dagas tackling på Markus Karlsson.

– Jag tycker att den var bedrövlig, säger Nahir Besara till Sportbladet.

Under torsdagen träningsspelade Hammarby mot norska Molde i Marbella.



I det som blev en intensiv tillställning såg matchen ut att sluta mållös, trots flera heta chanser.



Men, i den 83:e minuten gjorde Moldes Daniel Daga 1-0, vilket blev matchens slutresultat.



Efter matchen tog sig Nahir Besara till det sändande bolagets intervjumikrofon, och hade ett och annat och säga om målskyttens närkampsspel.



– Jag tycker att den var bedrövlig. Man snackar ofta om att det är träningsmatch och att man ska försöka att undvika sådana tacklingar men det var deras spelstil.



Huruvida det var respektlöst mot Hammarby att Molde gick in så pass hårt som de gjorde säger Besara följande om:



– Vi gick in en gång och de skrek att det var träningsmatch. Sedan kom den där galningen och gör sådana grejer. Det är vad det är och det är upp till dem om de vill göra sånt så får de göra sånt. Hade det varit en tävlingsmatch tror jag att de hade fått spela med en man mindre.



Om matchen i stort, och förlusten, trycker lagkaptenen på att det var en bra genomkörare.

– Bra konditionspass. Det är en träningsmatch men man vill såklart vinna dem också. Det viktigaste är att se mönster som vi får till i offensiven och i defensiven samt bygga på fysiken.



Om nio dagar inleder Hammarby årets tävlingssäsong i svenska cupen då man möter Varbergs Bois på 3arena.