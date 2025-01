Brommapojkarna besegrade AIK med 3-0

AIK ställdes mot Brommapojkarna i en träningsmatch under lördagsförmiddagen.

BP tog ledningen tidigt i matchen och vann med 3-0.

AIK har spelat två träningsmatcher nere på träningslägret i Benidorm. Hem därifrån kom dem med en 2-0 förlust mot Viktoria Plzen och en 1-0 vinst mot Mode.



Idag, lördag, ställdes dem mot allsvenska konkurrenterna Brommapojkarna.



Glädjande för AIK var att Sotirios Papagiannopoulos var tillbaka efter skadefrånvaro. Däremot saknades bland andra Anton Salétros, John Guidetti och Dino Besirovic. Även Ioannis Pittas, som ryktas vara på väg bort från AIK saknades.



***



AIK chockades inledningsvis i matchen när Alex Timossi gav Brommapojkarna tog ledningen efter bara tre minuter spelade.



Bara två minuter senare utökade de sin ledning till 2-0, då genom ett dundrade avslut från längt håll av nyförvärvet Ezekiel Alladoh. Han utnyttjade ett bolltapp av AIK:s Stenley Wilson och Nordfeldt i mål inget att säga till om i den situationen.



AIK kom in allt mer i matchen men hade svårt att komma till lägen. Det var istället Brommapojkarna som på kontringar kunde skapa fler chanser.



Matchen avbröts vid ett tillfälle efter att Thycosen fått en boll på nära håll i ansiktet. Han blev liggandes ett tag och byttes sedan ut där AIK förmodligen inte vill riskera något i en träningsmatch. In i hans ställe kom unga Charlie Pavey.



Brommapojkarna utökade sin ledning till 3-0 efter att ha sagt upp hög press som ledde till misstag hos Nordfeldt. Något som Victor Lind utnyttjade och kunde enkelt placera in bollen i mål.

I inledningen av den andra halvleken stod AIK upp bättre defensivt men utan att fortsatt skapa några farliga målchanser framåt.



Den andra halvleken var inte speciellt händelserik och matchen slutade 3-0 till Brommapojkarna.

Startelvor:



Brommapojkarna: Blazevic – Timossi Andersson, Björkander, Cotton, Zandén – Nildén, Martinsson Ngouali – Irandust, Arrhov, Lind – Alladoh

AIK: Nordfeldt – Thychosen, Tiedemann Hansen, Papagiannopoulos, Uronen – Redkin, Wilson, Karlsson, Al-Saed – Celina – Gono