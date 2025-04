En spelare i Degerfors har dömts för ringa misshandel.

Detta samtidigt som två personer har dömts för förberedelse till mord på spelaren.

Nu uttalar sig Värmlandsklubben om fallet.

– Vi är en förening som verkar för trygghet och positiv utveckling inom idrotten och samhället, skriver Degerfors på sin hemsida.

Under onsdagen stod det klart att en spelare i allsvenska Degerfors IF har dömts för ringa misshandel på en 15-åring.



Samma 15-åring har, tillsammans med en 17-åring, dömts för förberedelse till mord på spelaren.



Spelaren straffades med 40 dagsböter på 70 kronor, det vill säga 2800 kronor totalt. 15-åringen döms i sin tur till sluten ungdomsvård i två år och tre månader samt skadestånd till spelaren på 100 000 kronor. 17-åringen döms totalt till fängelse i åtta år och elva månader samt skadestånd till spelaren på 100 000 kronor.



Nu uttalar sig Degerfors IF för första gången om fallet.



”Degerfors IF tar avstånd från all form av kriminalitet och våld. Vi är en förening som verkar för trygghet och positiv utveckling inom idrotten och samhället”, skriver klubben på sin hemsida och fortsätter:

”Idag föll domen mot en av föreningens spelare, där påföljden blev dagsböter för ett ringa brott. I sammanhanget ska tilläggas att spelaren i fråga utsatts för ett grovt brott, där förövarna dömts till kännbara straff”.

”Degerfors IF har hanterat ärendet internt och spelaren har förenings stöd. Degerfors IF har inga fler kommentarer”.



FotbollDirekt har sökt Degerfors för kommentar, som hänvisar till uttalandet ovan.