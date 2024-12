“Göteborgs svar på Stefan Billborn” – Kleve om nya tränarduon

Brommapojkarna har gjort klart med en ny tränarduo i form av Ulf Kristiansson och Fredrik Landén.

Den senare menar BP:s klubbdirektör, Peter Kleve, är en fotbollstaktisk kunnig tränare.

– Jag skulle vilja säga att det är Göteborgs svar på Stefan Billborn, säger Kleve till FotbollDirekt.



Under tisdagsförmiddagen presenterade Brommapojkarna Ulf Kristiansson och Fredrik Landén som nya huvudtränare för herrlaget.



Kristiansson har plockats upp från klubbens P19-lag samtidigt som Landén har rekryterats från IFK Norrköping, där han var assisterande tränare till Andreas Alm.



När nyheten presenterades råkade FotbollDirekt vara i samtal med Brommapojkarnas klubbdirektör, Peter Kleve. Han pratar mer än gärna om klubbens nyrekryteringar.



– Uffe till exempel har varit med i 15 år i toppfotbollen och är en lojal kille som har varit assisterande tränare i AIK, varit förbundskapten för U23-landslaget och varit huvudtränare i damallsvenskan. Han är inte den som jagar rubriker utan som jobbar hårt istället. Det ska bli jävligt kul att få in honom tillsammans med Fredrik (Landén), säger Kleve till FotbollDirekt.



Vad ser ni kunna utveckla med den nya duon vid rodret?

– Vi ska ta ännu större steg med att spela yngre spelare. BP vill ligga i allsvenskan i tio plus år och för att göra det måste vi intäkter för att kunna ha en stark trupp. De intäkter vi kan jobba med just nu är våra transfers, och då gäller det att spela unga spelare i rätt positioner. Vi vill utveckla det ännu mer och ha ett samarbete mellan tränare och sportchefer så att man verkligen kan maximera verkningsgraden av alla beslut – i och med att vår ekonomi är mycket mindre än alla andras.



Hur viktigt är det att få de nya tränarna på plats så pass tidigt?

– Vi tog in Ulf för ett år sedan och det är klart att det har funnits en tanke på att han på lång sikt ska vara med i A-laget. Det har varit en väldigt långsiktig tanke och vi försöker att bygga på det sättet. Vi har också Magnus (Pålsson) i P17 som är pro-utbildad och sedan får vi in Baran (Coskun) i P19 som har gjort en succésäsong med Karlberg. Vi tänker långsiktigt och försöker att bygga långsiktigt med tränartillsättningar och ser en framtid för herrarna om några år också.



Vidare berättar Kleve om hur Brommapojkarna arbetar med sina tränare.



– I BP jobbar vi lite unikt. På våra A-lagsträningar är alltid P17- och P19-tränarna med. De blir som assisterande tränare vilket gör att våran stab blir väldigt stor, lite som man jobbar internationellt. Det blir ju Uffe (Kristiansson) som leder själva jobbet. Han blir lite som stabschef och håller reda på alla tränare. Det blir två målvaktstränare, fyra assisterande och fystränare så det gäller säkerställa att alla maximerar sina minuter ute på planen.



Vad är det ni ser i Fredrik Landén och vem är det?

– Vi har följt honom i Norrköping och han var i Sylvia innan det. Han har även varit i Göteborgs akademi. Jag skulle vilja säga att det är Göteborgs svar på Stefan Billborn, det är en riktig fotbollskunnig kille. Varenda gång man pratar med honom lär man sig nya grejer om fotbollstaktik. Jag har jobbat med Stefan i Hammarby och de är väldigt lika på så sätt, avslutar Kleve.

