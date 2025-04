Här är AIK:s galna övertidsfacit: Kvitterat fjolåret – efter två (!) matcher

AIK har full pott i allsvenskan 2025.

Det tar Stockholmslaget upp på en tredjeplats i tabellen inför omgång tre.

Trots det har “Gnaget” bara varit i ledning i knappt nio minuter.

Seger i premiärmatchen mot Gais, seger mot IFK Norrköping senast. AIK har inlett säsongen 2025 på bäst tänkbara sätt och står på full pott efter två matcher.

Om man enbart tittar på tabellen ser det mesta ut att vara frid och fröjd i “Gnaget”. Verkligheten? Den är en annan.

Trots en tredjeplats i tabellen inför omgång tre av den allsvenska säsongen har de svartgula lämnat en hel del att önska. I premiärmatchen borta mot Gais avgjorde Bersant Celina med matchens enda mål i den 92:a minuten efter en krampaktig match. Hemma på Strawberry arena blev AIK utspelade av gästande IFK Norrköping, och “Peking” såg ut att gå mot en bekväm seger när Christoffer Nyman rullade in 1–3 efter 71 minuters spel. Efter en kaosartad avslutning på “Gnagets” hemmapremiär gick Stockholmslaget segrande efter en vändning till 4–3.

Om man tittar över de två inledande matcherna har AIK faktiskt enbart varit i ledning under knappt nio minuter (8:51). Det är femte sämst i allsvenskan 2025, där enbart Gais, Brommapojkarna, IF Elfsborg och Halmstads BK, har varit i ledning under en kortare period. Kvartetten i botten är alla vinstlösa, varav BP och HBK fortsatt står på noll inspelade poäng inför omgång tre.

Så länge har lagen varit i ledning:

Lag Minuter i ledning Degerfors IF 147:37 IFK Norrköping 145:33 Hammarby IF 118:19 Malmö FF 100:37 Östers IF 64:55 Mjällby AIF 57:51 Djurgårdens IF 44:29 IFK Göteborg 40:24 BK Häcken 23:17 IFK Värnamo 11:15 IK Sirius 10:30 AIK 8:51 Gais 5:53 IF Brommapojkarna 0:00 IF Elfsborg 0:00 Halmstads BK 0:00 Statistiken är framtagen av Opta.

Efter de två inledande matcherna har AIK redan gjort två mål på övertid. Det är lika många som Stockholmarna gjorde under hela fjolårssäsongen, och inte sedan säsongen 2012 (3) har “Gnaget” gjort fler mål på stopptid.

AIK tar emot Malmö FF i allsvenskans tredje omgång på måndag. Matchen startar klockan 19:10.