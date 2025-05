JUST NU: Gais spräcker nollan mot Värnamo direkt

Efter sju allsvenska omgångar har IFK Värnamo tagit noll poäng.

Gais står i sin tur på sju inspelade poäng.

Matchen på Gamla Ullevi är igång – följ den här!

IFK Värnamos säsongsstart har inte varit den bästa. Faktum är att deras sju raka förluster är den sämsta resultatraden ett allsvenskt lag har stått för, någonsin.



Under lördagen har de en ny chans att ta sina första poäng då de gästar Gais som har spelat in sju poäng på lika många matcher.



***



På Gamla Ullevis gräsmatta var de första fem minuterna av matchen tämligen avvaktande och saknade målchanser. I den sjätte minuten var Gais nära att skapa sitt första heta läge efter att Lucas Hedlund mottagit en passning i boxen och skjutit i täck.



Ett par minuter senare skulle dock matchens första heta chans komma. Detta efter att Robin Wendin Tomasson slagit in en frispark som nickats in i mål av Oskar Ågren.



Efter Ågrens 1-0-mål fortsatte Gais att trycka för att få in ett andra mål i den första halvleken. Med en halvtimme spelad hade inte något sådant kommit, trots ett par försök från de grönsvarta.



***



Gais: Krasniqi: Wängberg, Ågren, Frej, Wendin – Milovanovic, Åberg, Boudri – Lundgren, Hedlund, Amatkarijo.



IFK Värnamo: Keto; Björnström, Grozdanic, Andersson, Larsson – Thern, Le Roux, Wenderson – Zeljkovic, Kalu, Johansson.