Officiellt: Gustafsson klar som ny huvudtränare för Häcken

BK Häcken har hittat sin nya huvudtränare.

Jens Gustafsson är klar för rollen.

– Han drivs av både utveckling och framgång, säger klubbchefen Martin Ericson.



BK Häcken har varit på jakt efter en ny huvudtränare sedan Paco Johnsen fick sparken i slutet av september. Hisingelaget hade en utmanande säsong i Allsvenskan 2024 och slutade på en blygsam åttondeplats i tabellen.



Nu har de en ny huvudtränare på plats.



Under fredagseftermiddagen bjöd de in till presskonferens där Jens Gustafsson presenterades som ny huvudtränare. Det är ett kontrakt skrivet över tre år.



BK Häckens klubbchef Martin Ericson säger följande om värvningen:



– Vi har haft ögonen på Jens som tränare och person under en längre tid, och när chansen att rekrytera honom nu dök upp kändes det verkligen som ödet. Han är en individ som drivs av både utveckling och framgång, och vi är mycket glada att han ser BK Häcken som en spännande och intressant klubb i den resan.



Jens Gustafsson själv ser fram emot framtiden i BK Häcken:



– Det som har lockat mig är de människor som har varit med och byggt upp BK Häcken och som finns i föreningen. Jag vet att jag kommer att trivas i vardagen här, och att det kommer att bli bra för både mig och min familj. Dessutom vet jag vilken skicklighet spelarna och laget har, och jag inspireras av möjligheten att tillsammans kunna ta klubben till ännu högre höjder, säger Gustafsson på presskonferensen.



Vidare beskriver han sitt ledarskap:

– Vi delar värderingar kring hur man behöver sköta ett ledarskap och en klubb. Jag tror på att skapa starka relationer. Jag vill vara så nära dem så möjligt och inkludera alla i den mån det går. Jag vill bygga en miljö där man gör varandra bättre och där alla känner sig betydelsefulla.

Gustafsson har tidigare varit huvudtränare i HBK, Norrköping, U21-landslaget, Hajduk Split, polska Pogoń Szczecin samt Al Fateh i Saudiarabien där han i början av december avskedades.