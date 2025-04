JUST NU: Så ställer Mjällby och Bajen upp på Strandvallen

Under fredagen ställs Mjällby AIF mot Hammarby i allsvenskan.

Detta i en tillställning där båda lagen är obesegrade inför matchen.

På Strandvallen sparkas matchen igång klockan 15.00.

Efter tre allsvenska omgångar har Mjällby AIF spelat två oavgjorda matcher (mot Elfsborg och Gais) samt vunnit mot Häcken med 3-0 förra helgen.



Hammarby är även de obesegrade men har vunnit samtliga matcher. Först mot IFK Göteborg med 4-0, sedan mot BP med 2-0 och sist mot Djurgården med samma siffror.



Under fredagseftermiddagen ställs de två obesegrade lagen mot varandra på Strandvallen i Hällevik. Detta med följande startuppställningar.



Mjällby AIF: Törnqvist; Norén, Kiilerich, Iqbal – Johansson, Malachowski, Gustavsson, Røjkjaer, Stroud – Manneh, Bergström.



Hammarby IF: Hahn; Fofana, Eriksson, Vagic, Pinas – Karlsson, Tekie, Besara – Madjed, Erabi, Tounekti.



I hemmalaget saknas Måns Isaksson, Tony Miettinen och Tom Pettersson på grund av skada. Även Timo Stavistski och Adam Petersson är under rehab.