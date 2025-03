JUST NU: Sirius vände och vann i premiären mot Värnamo

Under måndagskvällen avslutades den första omgången av allsvenskan 2025.

På Finnvedsvallen såg IFK Värnamo ut att ta tre poäng mot IK Sirius.

Sedan klev Joakim Persson och Marcus Lindberg fram och vände matchen för bortalaget.

Efter en hel helg av allsvensk premiärfotboll avslutades den första omgången under måndagskvällen.



I Göteborg gästade AIK fjolårets skräll-lag Gais – och i Småland tog IFK Värnamo emot IK Sirius.



Där skulle matchen bli mållös efter en chansfattig första halvlek – fram till den 50:e minuten.



Då slog Simon Thern en fin djupledsboll till Carl Johansson som kyligt rullade i 1-0 mellan benen på Ismael Diawara.



Därefter skulle Uppsala-klubben kvittera, bara tio minuter senare. Detta genom Joakim Persson som tryckte sig förbi sin motståndare och sedan sköt bollen förbi Andersson i Värnamo-målet.



Med 25 minuter kvar att spela skulle Värnamo byta in Pawel Cibicki, som med det gjorde sin första allsvenska match på fem år.



Tråkigt nog för Cibicki skulle matchen sluta i moll, efter att Marcus Lindberg slagit in en retur som innebar att Sirius tog med sig alla poäng från Småland.

***



IFK Värnamo: Andersson; Larsson, Rapp, Grozdanic, Björnström – Wenderson, Le Roux, Thern – Johansson, Zeljkovic, Kalu.



IK Sirius: Diawara; Mamatsahsvili, Anker, Carlsson, Milovanov – Wikman, Walta – Bjerkebo, Heier, Persson – Ure.