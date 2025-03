Lista: Tio talanger att hålla ögonen på allsvenskan

Allsvenskan drar igång i helgen.

Flera spännande spelare kommer att få sina genombrott i år.

Här är tio namn som kan vara värt att hålla ett extra öga på under årets säsongen.

Kenan Busuladzic

Klubb: Malmö FF

Ålder: 18 år

Totalt antal allsvenska matcher: 1

Kommentar: Mittfältaren plockades från Oskarshamns AIK för ett par år sedan och i år känns som året han kommer att få chansen i MFF. Under cupspelet har han redan fått minuter och med ett Malmö FF som ska in i Europa i höst så är det fullt rimligt att han är en del av Henrik Rydströms rotation då, om inte tidigare.

Andreas Redkin

Klubb: AIK

Ålder: 18 år

Totalt antal allsvenska matcher: 0

Kommentar: Mittfältaren har släppts fram av Mikkjal Thomassen under försäsongen och under cupspelet. Där har 18-åringen visat fina kvaliteter och med tanke på AIK:s ekonomiska situation är det fullt rimligt att 18-åringen kommer att få mycket chanser, för att kunna bli Solnaklubbens nästa stora export.

Wilson Lindberg Uhrström

Klubb: Hammarby/HTFF

Ålder: 19 år

Totalt antal allsvenska matcher: 0

Kommentar: Den 19-årige mittfältaren är inskriven i HTFF, men under försäsongen och i cupen har han till och med fått starta i herrlaget. Ifall det blir spel i allsvenskan återstår att se, men med tanke på att Bajen inte ser ut att plocka in någon ytterligare central mittfältare så är chanserna goda för Lindberg Uhrström som ifjol imponerade stort i P19 allsvenskan för Hammarby.

Axel Brönner

Klubb: IFK Norrköping

Ålder: 16 år

Totalt antal allsvenska matcher: 0

Kommentar: Pekings jättetalang spelade majoriteten av de tre sista cupmatcherna och mot BK Häcken i semifinalen fanns han med från start. I Brönner har Norrköping säkrat upp ett mycket spännande namn på ett långt kontrakt (2027) och med tanke på ekonomiska krisen i klubben lär man vilja spela 16-åringen, för att ha möjlighet att sälja honom för stora pengar inom de kommande 18 månaderna.

Noah Tolf

Klubb: IFK Göteborg

Ålder: 19 år

Totalt antal allsvenska matcher: 2

Kommentar: Redan ifjol fick den 19-årige mittfältaren debutera i allsvenskan och inför årets säsong har han hyllats av många. Ses utan tvekan som IFK Göteborgs mest spännande och efter att ha varit ordinarie under cupspelet vore det oväntat att han inte ska vara det när säsongen drar igång.

Måns Isaksson

Klubb: Mjällby AIF

Ålder: 17 år

Totalt antal allsvenska matcher: 0

Kommentar: Jättetalangen valde att lämna Jönköpings Södra för Mjällby AIF inför årets säsong, detta trots intresse från utländska klubbar. 17-åringen har inte starta någon tävlingsmatch för sin nya klubb, men trots det har han redan hunnit med att göra ett mål. Ett Mjällby som de senaste åren blivit allt bättre på att förädla unga spelare kan mycket väl passa som handen i handsken för Isaksson.

David Isso

Klubb: IF Brommapojkarna

Ålder:17 år

Totalt antal allsvenska matcher: 0

Kommentar: Anfallaren öste in mål i BP:s ungdomslag och det har han fortsatt att göra när han fått chansen med herrlaget under försäsongen i år. Årets säsong kanske är ett år för tidigt för Isso, men med tanke på att Vasic är borta våren ut och att han har imponerat under försäsongen vore jag inte förvånad ifall han får ett gäng chanser.

Fred Bozicevic

Klubb: IFK Värnamo

Ålder: 17 år

Totalt antal allsvenska matcher: 0

Kommentar: Värnamo-produkten är sedan en tid tillbaka uppflyttad i A-truppen, men någon tävlingsdebut har det ännu inte blivit, dock tror jag att den kommer i år. IFK Värnamo kommer vara piskade att kriga till sig poäng under säsongen och då kan det vara perfekt att kasta in ett oprövat och spännande kort som vill bevisa sig.

Bleon Kurtulus

Klubb: Halmstads BK

Ålder: 17 år

Totalt antal allsvenska matcher: 8

Kommentar: Lillebror Kurtulus är den spelare som redan visat upp sig en del i allsvenskan, men årets säsong tror jag blir hans stora genombrottsår. Visst finns det redan intresse från såväl större svenska som utländska klubbar, men samtidigt tror jag både han och HBK vill ha en bra vår tillsammans. För försvararen innebär det viktig erfarenhet och för Hallandsklubben ett gäng till miljoner när han väl säljs.

Alexander Andersson

Klubb: Djurgårdens IF

Ålder: 14 år

Totalt antal allsvenska matcher: 0

Kommentar: Alexander Andersson har redan tagit svensk fotboll med storm, detta efter att han hoppade in i Djurgårdens träningsmatch mot Kups. Några förväntningar på honom inför årets säsong bör nog inte finnas och även om det ”bara” blir spel i P19 så skulle det vara otroligt bra, men efter pigga inhoppet mot finländarna tror jag inte att det är omöjligt att han kan få några minuter i allsvenskan också. I vilket fall så måste en 14-åring som nyligen gjorde A-lagsminuter för en allsvensk klubb finns med på den här listan.

FOTNOT: Detta är ett axplock av spännande unga spelare i allsvenskan i år, det finns självklart fler än dessa tio som är värda att hålla ögonen på.