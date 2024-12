Officiellt: Andreas Alm sparkas av IFK Norrköping

Andreas Alm har gjort sitt i IFK Norrköping.

Det meddelar klubben denna måndagskväll.

Strax efter att FotbollDirekts avslöjande om nyheten.

FotbollDirekt kunde tidigare under måndagen avslöja att IFK Norrköping tagit beslutet om att sparka Andreas Alm.

Nu har beslutet blivit officiellt.

– Vi har gjort ett löpande utvärderingsarbete under hela året av resultat, hur vi arbetar och optimerar våra resurser. Det arbetet har varit extra omfattande under sommaren och så klart efter säsongens slut. Vi upplever att det finns förbättringsområden i vårt arbetssätt, och med det underlag vi har tror vi att det här beslutet är det bästa för IFK Norrköping, säger sportchef Magni Fannberg via klubbens hemsida.

Efter en säsong tillsammans har IFK Norrköping beslutat att entlediga huvudtränaren Andreas Alm.



Läs mer här: https://t.co/O5K0bQfdnz pic.twitter.com/AdreMy3HZT — IFK Norrköping (@ifknorrkoping) December 9, 2024