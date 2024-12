Officiellt: Zandén klar för Brommapojkarna

Oliver Zandén lämnar Frankrike och Toulouse.

Detta för att spela i allsvenskan och Brommapojkarna, vilket klubben meddelar under måndagen.

– Jag vet om att BP är en bra miljö att utvecklas i och vi har stora möjligheter att göra det riktigt bra 2025, säger 23-åringen till klubben.



Det var år 2022 som Oliver Zandén lämnade IF Elfsborg för franska Toulouse.



I Toulouse har det inte riktigt gått som planerat för Zandén som endast har gjort ett framträdande i Ligue 1. I år har han varit utlånad till danska Randers där det blev tio starter och tre inhopp i Superligaen.



Förra veckan meddelade dock klubben att de och Zandén kommer att gå skilda vägar.



Nu står det klart att den forne Elfsborgs-spelaren kommer att spela för Brommapojkarna under de kommande åren.



– Jag ser verkligen fram emot att spela för BP och fortsätta min utveckling här, säger Oliver Zandén. Jag vet om att BP är en bra miljö att utvecklas i och vi har stora möjligheter att göra det riktigt bra 2025, säger Zandén till BP.



BP:s sportchef, Philip Berglund:



– Vi har fått se vad Oliver går för i Allsvenskan och nu har han samlat erfarenheter i Frankrike och en period i Danmark. Det finns en riktigt hög potential, därför skriver vi ett längre kontrakt, säger Berglund till klubben.

Brommapojkarna slutade på en tiondeplats i allsvenskan 2024.