Pinas om statusen inför derbyt: ”Orolig”

Shaquille Pinas var frånvarande under Hammarbys tisdagsträning.

I helgen spelar laget derby mot Djurgården – något som stjärnan riskerar att missa.

– Vi får se under veckan. Det blir bättre och bättre men vi får se hur det känns under veckan, säger Bajen-stjärnan till Fotbollskanalen.

Hammarbys Shaquille Pinas har visat sig vara en av lagets viktigaste spelare. Inte minst i den senaste matchen mot BP – då ytterbacken satte dit en rejäl balja. Ytterbacken behövde dock kliva av i andra halvlek.

På söndag väntar ett hett Stockholmsderby mot Djurgården. Något Pinas är osäker på om han kan vara redo till. Pinas var nämligen inte delaktig på Bajens träning under tisdagen.

– Vi får se under veckan. Det blir bättre och bättre men vi får se hur det känns under veckan. Jag hoppas att jag är redo på söndag, säger han till Fotbollskanalen.

– Självklart är jag lite orolig. Oavsett om du har en liten eller stor skada så är du alltid lite orolig inför nästa match. Men jag får se positivt på det.

Hammarby har vunnit de två första matcherna i allsvenskan och nu väntar ett Stockholmsderby på söndagen.