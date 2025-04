Räddade poäng på tilläggstid: ”Svårt att glädjas”

Gais såg ut att avgöra matchen mot Mjällby på tilläggstid.

Ett par minuter senare klev Tom Pettersson fram och kvitterade med matchens sista spark.

– Nu blir det en poäng men det är svårt att glädjas över huvud taget, säger Pettersson till Max efter matchen.



Under söndagen tog Mjällby AIF mot Gais för årets första allsvenska match på Strandvallen.



Efter en spännande och intensiv tillställning såg det hela ut att sluta mållöst, fram till att Ibrahim Diabate gjorde 1-0 för Gais i den 91:a minuten.



Men, istället för Gais-seger skulle hemmalaget kvittera med matchens sista spark då Tom Pettersson knorrade in en hörna i minut 96. Detta till trots var det ingen glad mittback som mötte Max kommentatorer efter matchen.



– Man kokar ju. Vi gör ingen superbra match på något sätt. Första halvlek är inte bra men i andra halvlek har vi tillräckligt med chanser för att göra mål och förhoppningsvis vinna den här matchen. Sedan, för andra tävlingsmatchen i rad på hemmaplan, släpper vi in ett mål från ingenstans och det är så fruktansvärt onödigt. Nu blir det en poäng men det är svårt att glädjas över huvud taget, jag förstår inte hur vi kan släppa in mål sent från ingenstans när vi trycker på och skapar lite chanser.



Exakt vad som inte gick enligt plan idag har Pettersson svårt att sätta fingret på.



– Jag vet inte… Vi borde skapa flera målchanser men vi har svårt att komma igenom. Det känns som att vi gör många feltouch, mottagningar och passningar som går snett när vi precis ska spela igenom. Vi skapar inte tillräckligt mycket men vi skapar ett par jättechanser – som inte var tillräckligt då vi inte gjorde mål på dem.



Pettersson fortsätter:



– Fan, vi kan inte släppa in sådana mål. Det går inte, avslutar han.

