Rekordår för Sirius – omsatte över hundra miljoner kronor

IK Sirius har presterat bra – både på och utanför planen.

Under måndagen redovisar Uppsala-klubben sina siffror för 2024.

Då slår UNT fast att Sirius har krossat det tidigare rekordet och omsatt över 100 miljoner kronor.

IK Sirius har under de senaste åren gjort sig kända för att förädla spelare, sälja de vidare och prestera bra i allsvenskan.



Sedan laget gick upp i högstaserien år 2016 har man blivit en konstant i serien. År 2023 slog man även klubbens allsvenska poängrekord och under fjolåret slutade man en poäng ifrån det.



Under de senaste åren har den blåsvarta klubben sålt spelare som Tashreeq Matthews, Wessam Abou Ali, Malcolm Jeng och Yousef Salech. Det ska dock sägas att de två senare såldes denna vinter och inte räknas in i rapporten för 2024.



Idag, måndag, redovisade Sirius den ekonomiska rapporten för 2024 och UNT slår fast att klubben slår flera tidigare rekord.



Till att börja med nådde Sirius omsättning upp till 108,5 miljoner kronor, vilket är en ökning på ungefär 40 procent. Det är den första gången som klubben har omsatt mer än 100 miljoner kronor.



Lägg där till att Sirius egna kapital har uppgått till 51 miljoner kronor, vilket är en ökning på 17 miljoner kronor. Man gick även plus med 18,5 miljoner kronor och redovisade en vinst på 28,9 miljoner kronor för spelarförsäljningar.