Så ska Hellberg ta tredje raka mot Dif: ”Tar hänsyn till allt möjligt”

ÅRSTA. Kim Hellberg har vunnit två raka derbyn mot Djurgården som tränare för Hammarby.

På söndag har han chans att förlänga sitt obesegrade facit mot de Blårandiga rivalerna.

– Det är kul att vi gjorde en bra derbysäsong förra året och jag hoppas att vi kan göra det lika bra i år, säger han till FotbollDirekt.

På söndag kliver Hammarby IF och Djurgårdens IF in på 3Arena för att spela årets första Stockholmsderby. För Kim Hellberg är derbyt hans tredje mot de Blårandiga rivalerna, vilket han ser fram emot.



– Det känns bra, det ska bli kul. Det är roliga matcher, bra tryck och mycket folk. Vi är på en bra plats och jag ser fram emot det, säger han efter torsdagens träning på Årsta IP.

Du är obesegrad mot Djurgården som Hammarbytränare. Är det något du tänker på?

– Det är väl kul, så. Men nej, jag tänker inte så mycket på det. Det är kul att vinna derbyn och det är kul att vinna matcher överlag. Det är viktigt att vinna matcher och det är viktigt att vinna derbyn. Det är kul att vi gjorde en bra derbysäsong förra året och jag hoppas att vi kan göra det lika bra i år.



Fjolårets två segrar är dock ingenting som Hellberg kommer att manifestera inför söndagens derby.



– Inte så mycket alls. Jag tror att spelarna kommer att göra det och framförallt Nahir, han brukar prata om det. Jag själv tycker att vi behöver göra det vi vill göra varje dag och att vi behöver göra det jäkligt bra. Vi behöver förstå att varje match är olik den andra och vi tar hänsyn till allt möjligt som finns för att vinna fotbollsmatchen och det är det vi kommer att göra. Sedan kommer jag inte att stå och säga att vi vann två matcher förra året, det tror inte på det sättet.



Om Kim Hellbergs facit mot Djurgården i Hammarby är positivt kommer Djurgården från en motsatt fjolårssäsong där man förlorade samtliga allsvenska derbyn mot AIK och Hammarby. Det menar Kim Hellberg kan vara en nackdel för Blåränderna.

– Någonting finns det i det såklart. Hammarby har förlorat mot Värnamo tre gånger på hemmaplan och det är klart att någonting är konstigt där. På något sätt sätter det i sig där, men jag kan inte förklara det. Det kanske finns med i tankar och förberedelser.



Det är dock inte samma Djurgården som Kim Hellbergs Hammarby kommer att ställas mot. Förutom en del förändringar i truppen har även Jani Honkavaara och Christer Mattiasson ersatt Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf.



– Jag tycker att de är bra, jag tycker att de har jäkligt många bra spelare. Jag tycker att de spelar på ett lite annorlunda sätt, de har lite mer flytande spelare som rör sig ganska fritt. Det är ett bra lag.



Till söndagens match har 37-åringen stora förväntningar på sig själv och sitt Hammarby. Ännu mer med tanke på de två raka segrarna laget kommer från i allsvenskan.



– Att vi ska vara bra, att det ska bli en jäkla häftigt upplevelse för oss alla och att vi kan fortsätta vara det fotbollslaget som vi har varit på slutet. Vi har varit jäkligt bra under en ganska lång tid och det har varit väldigt svårt att vinna mot oss. Vi har haft en energi, frenesi och fart i spelet som jag hoppas att vi kan upprätthålla mot Djurgården även om det är ett derby.

Är det något spelmässigt man tar hänsyn till inför ett derby?

– Nej, det är mer kopplat till motståndare som vanligt. BP är en viss match och Djurgården är en viss match. Alla parametrar som kan hjälpa oss att vinna försöker vi såklart att använda oss av. Jag tror att det är mer så och när det väl är Djurgården finns det, precis som det gör i en premiärmatch mot Göteborg, viss anspänning och sådana delar som du såklart måste ha förståelse finns hos spelare. Använder man det på rätt sätt finns det en fördel och använder man det på fel sätt kan det bli en nackdel. Det handlar om att styra saker individuellt och lagmässigt till att vi kan spela så bra som möjligt.

I en intervju med FotbollDirekt fick Nahir Besara svara på frågan vad det var som gjorde att Hammarby kom ur sin svacka under försäsongen och har inlett med två raka segrar i allsvenskan. Lagkaptenens svar var tydligt.

– Det är nog tack vare Kim om jag ska vara ärlig. Han har tvistat och hittat nycklar som gör att vi blir bättre hela tiden. Det kändes som att det var någonting som låste oss och han hittade nyckeln för att låsa upp oss och vad vi behövde göra på planen. Nu ser man hur Kims struktur och sättet han vill spela på bara flyter på. Jag skulle nog säga att det är tack vare Kim, sade Besara till FotbollDirekt.

– Det får stå för honom, säger Hellberg och skrattar.

– Jag har jäkligt många bra spelare, jag har en fantastisk tränarstab som jobbar stenhårt och en grym spelargrupp. Jag skulle säga att det är deras närvaro, hur de tränar, att de varje dag kommer hit och vill bli bättre. Miljön här, tack vare mina ledarkollegor och spelare, är otrolig och jag tyckte att man såg vilken energi och glädje det finns när vi spelar fotboll idag.



Vad är det du känner har lossnat i de två första allsvenska matcherna?

– Jag tycker mer att vi är tillbaka där vi var. Vi har förlorat tre av de 22 senaste allsvenska matcherna. En var mot Västerås i en match där vi inte hade någonting att spela för, en var mot AIK i den 96:e minuten och en var mot Göteborg hemma med 0-1. Annars har vi varit jäkligt bra i de allsvenska matcherna och jag tycker att vi har tagit oss dit igen. Efter en säsong, när man går på uppehåll, startar man aldrig på samma plats igen. Det är omöjligt, man har inte spelat matcher av den karaktären på länge och man måste någonstans komma in i det. Jag tycker att vi har kommit in i det jäkligt snabbt och det glädjer mig, avslutar Kim Hellberg.