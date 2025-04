Stefan Billborns rädsla: ”Vi var lite naiva”

IFK Göteborg tog sin andra raka seger i allsvenskan i och med uddamålsegern mot IFK Värnamo.

Trots detta är huvudtränare Stefan Billborn inte helt nöjd med spelet.

– Jag tycker att vi var lite naiva och spelade oss osäkra, säger han enligt Sportbladet.

IFK Göteborg står på sex poäng efter tre allsvenska omgångar.



Den senaste segern kom mot IFK Värnamo på Finnvedsvallen efter att Ramon Pascal Lundqvist hittade fram till Max Fenger som nickade in 1-0 i den 38:e matchminuten.



Trots att Blåvitt tog sin andra raka seger var inte Stefan Billborn överlycklig kring hur hans lag hanterade matchen på en något tilltufsad gräsmatta.



– Det var inte bara vi som led av att det studsade och for. Det gjorde ju Värnamo också. Jag tycker att Värnamo var lite bättre på att läsa in matchbilden än vad vi var. Jag tror att alla såg att det studsade och for ganska mycket. Då tycker jag att då får man anpassa sig till det och där kunde vi ha varit bättre. Jag tycker att vi var lite naiva och spelade oss osäkra. Det är en skicklighet att läsa in förutsättningarna som spelare. Där måste vi bli bättre, säger Blåvittränaren enligt Sportbladet.



Mittbacken, och lagkaptenen, Gustav Svensson menar i sin tur att han önskar tydligare direktiv från tränarhåll.



– Då skickar jag tillbaka den. Då kan han säga till oss vad vi ska göra i stället. Nej, men hade allting flutit på som i cupen och på försäsongen tror jag inte vi hade jagat så mycket att få igång vårt spel igen. Då prioriterar man det i stället för att titta på hur fotbollsplanen ser ut. Då tar det ganska lång tid att acceptera att planen ser ut som den gör och då får vi ändra oss, säger han.



Stefan Billborn kan även känna att han styr sina spelare lite för mycket, och önskar mer kreativ frihet.



– Ja, kanske i vissa lägen. Man måste göra spelarna taktiskt flexibla. Jag lär mig varje dag som tränare och då måste man lära sig som spelare också. Och vi måste lära oss som ett lag, avslutar huvudtränaren.

