Sundberg synar – den allsvenska premiäromgången 

Den allsvenska premiäromgången är färdigspelad.

Vad kan man egentligen dra för växlar av den?

FD:s Tor Sundberg ger sin bild av det.

Djurgården – Malmö FF

Solens strålar sken över Stockholm och Slakthusområdet när Djurgården och Malmö FF skulle inleda den 101:a säsongen av allsvenskan. Stämningen var, som brukligt i stormatcher, på topp och Haris Radetinac tackades av på ett sätt som en spelare med 304 matcher för en och samma klubb förtjänar.

På planen var också Djurgården precis så bra som de var när Pafos gästade 3arena för drygt två veckor sedan. Jacob Rinne tycker jag tystade en del av tvivlarna och Tokmac Nguen var bäst av alla 22 spelare på planen.



Däremot var det Malmö FF som vann. Henrik Rydströms cynism gick nästan att ta på och de regerande mästarna gjorde precis vad de behövde för att vinna premiären, men inte mer.

Häcken – Brommapojkarna

Näst på tur att inleda sina allsvenska säsonger var BK Häcken och Brommapojkarna. Under vintern har båda lagen byggt någonting nytt med sina nya tillskott på tränarbänken och på Bravida arena utspelade sig en mycket intressant tillställning.

BP:s insats förvånade nog många – men inte mig. Under försäsongen har de, lite i skymundan, stått för flera gedigna prestationer och med nyförvärv som Victor Lind, Even Hovland, Davor Blazevic och Oliver Zandén i startelvan var man minst sagt att räkna med i Göteborg.

Häcken vann till slut matchen med två mål mot noll. Mycket tack vare Mikkel Rygaard och Amor Layouni. Den förstnämnda slog till med en läcker assist till Layouni en minut efter att han äntrade planen. Därefter hade Falun-sonen Layouni stor show när han – efter Silas Andersens räddning på mållinjen – lurade bort tre BP-spelare och placerade in segermålet.

Elfsborg – Häcken

Efter att lördagens matcher var färdigspelade var det dags för åtta allsvenska lag att dra igång sina säsonger. På Borås arena tog förra årets Europa-sensation emot Europa-jagande Mjällby i en match som bestod av två helt olika halvlekar.

Den första var laget från Listerlandets, där Nicklas Røjkjærs insats inte går att beskriva som någonting annat än extraordinär. Han låg även bakom Mjällbys 1-0-mål när han väggspelade med Terry Yegbe och sedan placerade in bollen bakom Isak Pettersson. 2-0-målet var kanske inte lika snyggt, men tämligen välförtjänt när Herman Johansson nådde högst på Elliot Strouds hörna.

Om den första halvleken var Mjällbys var det ombytta roller när Oscar Hiljemarks lag tågade ut på konstgräset i Borås för den andra akten.

Besfort Zeneli, Simon Hedlund, Taylor Silverholt, Niklas Hult och Ari Sigurpálsson var högst bidragande till att Elfsborg vände matchen från förlust till oavgjort – genom mål av de båda nyförvärven Silverholt och Sigurpálsson.

Hammarby – IFK Göteborg

För tre veckor sedan krossade IFK Göteborg Hammarby med 4-0 i kvartsfinalen av Svenska cupen. I söndagens allsvenska premiär krossade Bajen Blåvitt med 4-0.

Förhållandena hade alltså gjort en sväng på 180 grader och Hammarby var totalt dominanta, över hela matchen.

Premiärmarschen från Medborgarplatsen till Johanneshov verkade inte bara ha gett supportrarna på läktarna energi. När domare Oscar Johnson blåste igång matchen var den Hammarbys, från minut ett till 90.

Markus Karlsson tog till vara på Jusef Erabis retur och placerade in 1-0 efter 21 minuter. Just Erabi skulle även han få kröna premiären med en välplacerad nick strax innan paus. Därefter hade Nahir Besara och Simon Strand show när de gjorde 3- respektive 4-0.

Snyggast av dem alla var dock inhoppande Strands overkliga chippmål med fem minuter kvar som satte guldkant på Bajarnas premiärfest.

Halmstad – Degerfors

En halvtimme efter Hammarbys viktoria över de blåvita var det dags för Halmstads BK att välkomna Degerfors.

Här går det inte att ha någon annan infallsvinkel än att Rasmus Forsell spikade ige… Jag skojar.

Omar Faraj gjorde ett. Omar Faraj gjorde två och Omar Faraj gjorde hattrick. Det var dock inte slut där.



När domaren satte pipan i munnen hade den inlånade anfallaren gjort ytterligare två mål och skrivit in sig i den allsvenska historieboken. Som om det inte var nog belönades han med betyget 10,0 på FotMob, vilket endast Neymar, Thomas Meunier och youtubern Miniminter har åstadkommit tidigare.

“Jag är en brunkare”, sade femmålsskytten till Max efter matchen – men Omar Faraj är mer än så. Han har utvecklat sin avslutsteknik som till stor del saknades i AIK och han har rivstartat vad som blir hans halva säsong på bästa tänkbara sätt.

Halmstads BK:s genomklappning behöver jag nog inte skriva så mycket om, det säger i stort sett sig själv hur uselt det var.

Norrköping – Öster

Det var inte bara matchen i Halland som innehöll många mål. Samtidigt som Faraj bedrev sin egna lilla verksamhet på Örjans Vall välkomnade IFK Norrköping de allsvenska nykomlingarna Öster till Platinumcars arena.

Där skulle det också komma att skaka till i nätmaskorna – hela sju gånger. Norrköping gjorde fyra mål och Öster tre, men i ärlighetens namn var Pekings seger rättvis.

Efter en strålande inledning från hemmalaget slog Sebastian Jörgensen till med en rejäl halvvolley som ställde Robin Wallinder i Östermålet. Därefter stod den nyss nämnde Jörgensen för en fin individuell aktion innan han hittade fram till “DMK” som styrde in 2-0 – efter 19 minuter.



Öster kom sedan att reducera efter en halvtimmes spel efter ett läckert kombinationsspel, ribbträff och retur. I den andra halvleken gjorde Christoffer Nyman och Jesper Ceesay varsitt mål innan klockan hade passerat 65 – och matchen såg ut att vara över.

Då nickade Öster-mittbacken Mattis Adolfsson in två identiska hörnor och fick nerverna hos Peking-spelarna att darra. Norrköping tog dock med sig alla tre poäng från premiären och presterade enligt förväntningarna.

IFK Värnamo – IK Sirius

Näst sist ut i den allsvenska premiäromgången var IFK Värnamo mot IK Sirius. Ska jag vara helt ärlig var det inte en match jag såg. Däremot lyder såväl statistiken som “snacket på stan” att den första halvleken var chansfattig och trött.

I den andra skulle det dock komma att hända grejer. Först slog Simon Thern en utsökt passning till Carl Johansson som placerade in 1-0 mellan benen på Ismael Diawara. Sedan vaknade Sirius och Joakim Persson till.

Först stod Persson för en fin djupledslöpning, medtagning och avslut till 1-1. Därefter höll han hov på sin vänsterkant, dribblade bort Kenan Bilalovic gånger två och spelade bollen mot keeper Andersson som stötte ut bollen för retur. Där fanns Robbie Ure som i sin tur spelade vidare till Marcus Lindberg som blev stor matchhjälte.

Gais – AIK

Sist ut i den allsvenska premiäromgången var Gais och AIK som ställdes mot varandra på Gamla Ullevi. Detta i en match som blev precis som alla tänkte. Intensiv, tuff, fartfylld och grinig.



Klart var hur som helst att Gais var det bättre laget då man skapade mest framåt och hotade AIK:s fembackslinje med ett antal vassa inlägg. De svartgula från Stockholm stod dock för en ramstark defensiv som inte lade några fingrar emellan och höll tätt bakåt.



Att Filip Beckman sedan tappade bollen under tilläggstiden på sin vänsterkant var en sak. Att Dino Besirovic sedan rakade in den till Bersant Celina som nickade in 1-0 framför den tillresta bortasektionen en annan. Rättvist var det minst sagt inte, men det var typiskt AIK.