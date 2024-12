Tibbling lämnar Norge: “Alltid drömt om Djurgården igen” 

Simon Tibbling har gjort sitt i Sarpsborg.

När FotbollDirekt når mittfältaren håller han på att packa inför flytten, men var 30-åringen spelar framöver vet han inte själv.

– Djurgården har första tjing, jag hade en otrolig tid där, säger han.

Han har inte spelat i allsvenskan på över tio år, men nu kan det bli verklighet igen.

För efter att ha flyttat från Djurgården till Groningen sommaren 2014 och därefter även representerat Bröndby, nederländska Emmen och Odense står det nu klart att han, efter två och ett halvt år i Sarpsborg, lämnar Norge.

– Jag kommer inte vara kvar där, så från 1 januari står jag utan klubb, säger han till FD.

Varför blir det ingen fortsättning?

– Det är ömsesidigt. Jag har bara varit skadad sista året och är precis tillbaka från den. Sarpsborg tycker nog det är dags och vill föryngra och jag känner själv efter mina år här att jag vill testa något nytt. Jag har ju inte allt för många år kvar, konstaterar 30-åringen.



2024 blev inte vad Tibbling hoppades på som redan i andra ligaomgången i Norge skadade sig – och till slut tvingades till operation.



– Jag skadade mig tio minuter in i matchen. Jag försökte spela på sprutor, men det gick inte. Jag kunde inte träna och då kan jag inte spela match heller. Jag försökte med ett inhopp, men det gick inte och då fick jag operera mig i somras. Nu är jag äntligen frisk och det är synd att vi hade sista matchen i söndags, för hade vi haft en match kvar nu hade jag kunnat spela… Med tanke på att jag nu lämnar klubben hade det känts fint att få göra en sista match.



Tibbling berättar att sin dotter Lydia, ett år och fyra månader, räddat Tibbling det här året.



– Det här har varit ett mörkt år för mig, det tuffaste i karriären. Därför är jag oerhört tacksam att jag har henne. Jag älskar fotboll, det har varit mitt allt men hon har hjälpt mig jättemycket i år. Det är fantastiskt att vara pappa. Sedan är min flickvän inte jätteglad för på grund av min rygg i år har jag fått restriktioner att jag inte fått bära henne eller byta blöjor. Jag får ta igen det nu, säger Tibbling och skrattar.



Utåt sett finns tre potentiella allsvenska klubbar för Tibbling i vinter. Djurgården förstås som han gjorde sådan succé i 2012-2014, men också BP som han spelade i under ungdomsåren – och så IFK Göteborg där Stefan Billborn som Tibbling hade i just BP numera tränar.



– Djurgården har första tjing, jag hade en otrolig tid där. Om de sedan vill ha mig eller inte, det vet jag inte. Det kanske inte är rätt tajming för dem nu. De har ju matcher kvar i Europa och ska hitta en ny tränare, men jag har alltid drömt om att spela i Djurgården igen, säger Tibbling och fortsätter:



– Blir det inte Djurgården, ja då är jag öppen för andra alternativ i Sverige. Jag är inte låst.

Hur ser kontakten med Djurgårdens sportchef Bosse Andersson ut?

– Den har varit väldigt bra, men försvunnit lite sista åren. Det var ju så längesen jag spelade i Djurgården nu så det är väl inte konstigt… Just nu har vi ingen kontakt, men vi får se om han hör av sig.

Har du någon kontakt med BP eller Billborn?

– Kontakt finns, men som handlar om att jag ska komma dit och spela? Nej. Jag har alltid haft en jättebra kontakt med BP precis som jag haft med Djurgården. Jag spelade där från att jag var nio år gammal tills jag gick till Djurgården. Jag hann aldrig representera BP:s A-lag, så det hade jag jättegärna gjort. Men tanke på att de fostrade mig hade det varit jätteintressant att någon gång spela där igen, avslutar Tibbling.